Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık, 2024 Temmuz ayında Beykoz'da yaptığı trafik kazasında 17 yaşındaki motosikletli Batın Barlas Çeki’nin ölümüne neden olmuştu. Bugün görülen davada karar açıklandı. Zehra Kınık kaç yıl ceza aldı belli oldu.

Beykoz'da araç kullanırken 17 yaşındaki bir motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan Fatma Zehra Kınık'ın aldığı ceza belli oldu.

ZEHRA KINIK KAÇ YIL CEZA ALDI?

9 Temmuz 2024 tarihinde Fatma Zehra Kınık, Beykoz'da aracıyla seyir halindeyken 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin kullandığı motosiklete çarptı. Hayatını kaybeden Çeki'nin yanı sıra kazada 4 kişide yaralandı. 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen Fatma Zehra Kınık'ın aldığı ceza belli oldu. 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Kınık’ın ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

ZEHRA KINIK CEZA ALDI MI?

Anadolu 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Fatma Zehra Kınık Demir, sanık Yavuz Selim Öztürk, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen Fatma Zehra Kınık, 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Kınık’ın ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.