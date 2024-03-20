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Zekâtı verirken niyet etmeyip, verdikten çok sonra niyet edilir mi? Zekât vermenin farzı nedir?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Zekâtı verirken niyet etmeyip, verdikten çok sonra niyet edilir mi? Zekât vermenin farzı nedir?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Zekât verdikten sonra niyet edilir mi, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Zekâtın farzı birdir, bu da, niyet etmektir. Niyet kalp ile olur. Peki, Zekâtı verirken niyet etmeyip, verdikten çok sonra niyet edilir mi? Zekât vermenin farzı nedir? İşte detaylar.

Zekât vermenin farzı nedir, Zekâtı verirken hediye veya borç denebilir mi, sorusu araştırılıyor. Peki, Zekâtın farzı ve nisabı nedir? Zekâtı verirken niyet etmeyip, verdikten çok sonra niyet edilir mi? Zekât vermenin farzı nedir? Tüm merak edilenler haberimizde. 

ZEKATI VERİRKEN NİYET ETMEYİP VERDİKTEN SONRA NİYET EDİLİR Mİ?

Zekâtın farzı birdir. Bu da, niyet etmektir.  Malın zekâtını ayırırken veya Müslüman fakire verirken (Allah rızası için, zekât vereceğim) diye niyet edip de fakire veya zekâtını fakirlere vermek için vekil ettiği kimseye verirken borç veya hediye veriyorum dese, caiz olur. 

Zekâtı ayırırken ve fakire verirken niyet etmeyip, verdikten çok sonra niyet ederse, mal, fakirde bulunduğu müddetçe, caiz olur. Vekiline verirken niyet etmesi yetişir. Vekilinin fakire verirken, ayrıca niyet etmesi lâzım değildir. Zekâtını Müslüman fakire vermesi için, zimmîyi de, yani başka dinde olan vatandaşı da vekil etmesi caiz olur. Hâlbuki, hac için, zimmîyi vekil göndermek caiz değildir. Çünkü, zekât için yalnız zenginin niyet etmesi lâzımdır.

Zekâtı verirken niyet etmeyip, verdikten çok sonra niyet edilir mi? Zekât vermenin farzı nedir? - 1. Resim

Hac için, vekilin de niyet etmesi lâzımdır. Vekiline verirken sadaka, kefaret, hediye dese, vekili fakire bu niyet ile vermeden önce, zengin zekât için niyet etse caiz olur. Fakirlerin vekili, her fakir için, nisap miktarından fazla zekât alamaz. Zekâtın, fakir vekilinin eline girmesi, fakirin eline girmesi demektir. Fakir bu mala malik olur. Vakıf hayvanlarının ve vakıf ticaret malının zekâtı verilmez. 

ZEKATIN NİSABI NEDİR?

Zekât nisabı, 20 miskal yani 96 gr altın veya bu değerde para yahut ticaret eşyasıdır. Zekât veya kurban nisabına mâlik olana zengin denir. Zengin olma tarihinin üstünden bir sene geçince zekât vermek farz olur. Dinimize göre, karı kocanın mal varlığı ayrıdır. Hangisi zengin ise, zekâtı o verir.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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