80 gram altının zekatı ne kadar 2024? 80 gram altına kaç gram, ne kadar zekat düşer?

80 gram altının zekatı 5 gram altındır | Altının 1/40’ını zekat olarak vermek farzdır. 80 gram 22 ayar, 24 ayar, 14 ayar ve 18 ayar altının zekatı ne kadar olduğu, altını olanların gram altına göre ne kadar zekat vermeleri gerektiği araştırılıyor. 200 gram altınım var ne kadar zekat vermeliyim diyenler için bu yazımızda 80 gram altının zekatı ne kadar hesapladık. Peki, 80 gram altının zekatı ne kadar olur? İşte 80 gram altını olanın vermesi gereken zekat miktarı!

80 gram altının zekatı ne kadar? 80 gr altının zekatı altın fiyatlarındaki değişim nedeniyle her sene farklılık gösterebilmektedir. Güncel altın fiyatlarına göre 80 gram altının zekatı da değişmektedir. Peki, 80 gram altını olan ne kadar zekat vermeli? İşte seksen gram altının zekatı!

80 GRAM ALTININ ZEKATI NE KADAR?

80 gram altının zekatı 4.486,26 TL’dir. (Altın gram fiyatı 2.243,13 TL olarak hesaplanmıştır.)

80 GRAM ALTININ ZEKATI NASIL HESAPLANIR?

80 gram altının zekatı: 2 gram altın

Hesaplama tarihi ve saati: 18.03.2024 - 21:15

Hesaplama tarihi ve saatinde gram altının değeri: 2.243,13 TL

80 gram altının zekatı olan 2 gram altının TL değeri ise 4.486,26 TL’dir.

ZEKAT VERİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

1- Zekât verirken bilezik, yüzük gibi altınların işçilik ve sanat değerine değil, ağırlığına bakılır. Mesela Reşat, Cumhuriyet ve Aziz liralar 7,2 gramdır. 12 ayardan fazla olan bütün altınlar tartılıp, kırkta biri zekât olarak verilir. Bilezik, küpe, yüzük gibi çeşitli ayarlarda altını olanın, bunların içinden en yüksek olanının ayarından vermesi daha iyi, ortasından vermesi caiz, düşüğünden vermesi ise mekruhtur.

2- Zekâta tâbi mallar, altın liraların en düşüğünün, kuyumcunun alış fiyatına göre hesap edilir.

3- Nisabın üstünde bileziği olan kadının zekâtını, kocası değil, kendisi verir. (Zekâtımı bir fakire ver) diye kocasını veya başka birini vekil ederse, vekil kendi parasıyla da zekâtı verebilir.

4- Miras ve mehr-i müeccel alacakları nisap hesabına katılır, fakat zekâtı verilmez. Aldıktan sonra nisabı bulursa, diğer alacaklardan farklı olarak, sadece o senenin zekâtı verilir.

5- Zekât, farz olduktan sonra verilir. Nisaba ulaşan, zengin olduğu tarihi, hicrî kamerî aya göre bir yere yazar ve her sene o tarihte zekâtını verir. Ramazan ayını beklemez. Günü gelmeden zekât vermekte de mahzur yoktur. Gelecek birkaç yılın zekâtını önceden vermek de caizdir. Zamanı gelince tekrar hesaplanır, eksik verilmişse tamamlanır. Fazla verilmişse gelecek senenin zekâtından düşülür.

6- Nisap, yıl içinde sıfırlanınca, ilk nisabı bulduğu gün yeniden tarih atılır. Bundan bir hicrî yıl sonra, nisaba malik ise zekât verir. Sıfırlandıktan sonra, bir daha zengin olana kadar tarih atılmaz. Sıfırlanmadan, mesela 50 gram altını varsa, yıl sonu diğer paralarıyla birlikte nisaba malikse zekâtını verir. Yani sıfırlanma hariç, yıl içindeki diğer dalgalanmalara itibar edilmez.

7- Uşru verilen mal, kırk yıl kalsa, uşru da zekâtı da verilmez, ama ticaret malı hâline gelirse veya satılıp paraya, altına çevrilirse zekât malı olur. İlk zekât verme gününde zekâtını da vermek gerekir. Altın ve gümüş eşya ile kâğıt paralar, her ne suretle ele geçerse geçsin, zekât malı olurlar.

8- O ay tahakkuk eden kira borçları, zekât nisabından düşülür, gelecek aylarınki düşülmez.