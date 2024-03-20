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Kadınların, ziynet eşyasından zekât vermeleri gerekir mi?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kadınların, ziynet eşyasından zekât vermeleri gerekir mi?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ziynet eşyasına zekât verilir mi, sorusuna cevap aranıyor. Bir kulluk borcu olan zekat, farz ibadetlerdendir. Peki, Kadınların ziynet eşyasına zekat düşer mi? Ziynet eşyasına zekat düşer mi? Elmas, yakut, zümrüt, pırlanta taş gibi ziynet eşyalarına zekat verilir mi? İşte detaylar.

Kadınların ziynet eşyasından zekât vermeleri gerekir mi? Kur'an'ı Kerim'de ise zekatın kimlere verileceği belirtilmiştir. Nisab miktarda mala sahip olan kişiler tarafından yine belirli bazı kimselere verilen zekat ne zaman verilir? Zekat miktarı ne kadar? Kadınların takındığı inci, zümrüt, elmas ve pırlanta gibi ziynetlerin zekâtı olur mu? Tüm merak edilenler...

KADINLARIN ZİYNET EŞYASINDAN ZEKAT VERMELERİ GEREKİR M?

Müslüman aleminde ihitiyacı olan kimselere verilen zekat, farz olduğu andan itibaren verilmelidir. Yükümlü olan kişinin zekatı vermek için Ramazan ayını beklemesine gerek yoktur. Bu dönemde ise "Kadınların takındığı inci, zümrüt, elmas ve pırlanta gibi ziynetlerin zekâtı olur mu?" sorusu sıklıklar sorgulanır. Kadınların altın ve gümüş hariç, başka ziynet eşyaları, ne kadar çok olursa olsun, zekât nisabına dahil edilmez. Fakat kurban nisabına dahil edilir. Yani nisabın üstünde ziynet eşyası olan kadın zengindir, kurban kesmesi vaciptir.

Kadınların, ziynet eşyasından zekât vermeleri gerekir mi? - 1. Resim

ŞAFİİ'DE, KADINLARIN TAKTIKLARI ALTINLAR ZEKATA TABİİ MİDİR?

Şafii mezhebinde, (Kadının ziyneti zekâta tâbi değildir) demek, (Âdet olarak kullanılan ziyneti zekâta tâbi değildir) demektir. Ziynet olarak, bin bilezik, bin altın lira takılmaz.

Diyelim ki âdet olarak en fazla on bilezik ile on altın lira takılıyorsa, bunlar zekâta tâbi olmaz. (Kadının ziyneti 200 miskali geçerse, fazlası zekâta tâbidir) diyen âlimler de vardır. Demek ki, kadının normal ziyneti zekâta tâbi değildir. Fakat âdet olandan fazlası zekâta tâbidir. Hanbeli ve Maliki'de de kadının ziyneti zekâta tâbi değildir. Hanefi'de ise, altın kimde, nerede, ne maksatla kullanılırsa kullanılsın, nisabı bulursa zekâta tâbidir. 

ZEKAT NE ZAMAN VERİLİR?

Zekatın verilmesi için belirli bir zaman yoktur. Farz olduğu andan itibaren en kısa sürede verilmelidir.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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