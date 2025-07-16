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Zeki Doruk kimdir, nereli? HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Zeki Doruk kimdir, nereli? HAKMAR ve TATBAK&#039;ın sahibi
FETÖ, HAKMAR, İstanbul, Operasyon, Finans, Sivas, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi. Bu kapsamda HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerinin sahibi Zeki Doruk'un da aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. Zeki Doruk kimdir, nereli merak ediliyor.

İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, yaklaşık 800 şubesi bulunan HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi Zeki Doruk kimdir, nereli kamuoyunun gündeminde yer alıyor. 

ZEKİ DORUK KİMDİR?

Zeki Doruk, Türkiye'nin perakende ve gıda sektöründe tanınmış bir iş insanı olarak biliniyor. Toplamda 800'e yakın şubesi olan HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi olan Zeki Doruk'un yapılan operasyon sonrası, şirketleri örgütsel para transferlerinde kullandığı ve FETÖ üyelerine finansal destek sağladığı tespit edildi.

Zeki Doruk kimdir, nereli? HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi - 1. Resim

HAKMAR VE TATBAK'IN SAHİBİ ZEKİ DORUK NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1997 yılında İstanbul Pendik'te ilk HAKMAR mağazasını açan ve kısa sürede TATBAK Gıda'yı da kuran Zeki Doruk, Sivaslı olduğu biliniyor. 

Zeki Doruk kimdir, nereli? HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi - 2. Resim

ZEKİ DORUK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Zeki Doruk, FETÖ'nün güncel finans yapısına yönelik operasyonda örgüte finansal destek sağladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

MİT raporlarına göre, Doruk’un “kurban bağışı, hac parası ve Zaman gazetesine üyelik” gibi gerekçelerle tedarikçilerden para topladığı ve bu paraları FETÖ’ye aktardığı belirlendi. Ayrıca yurtdışındaki mahrem birimlerden talimat aldığı ve Türkiye'deki örgüt mensuplarına para transferi yaptığı tespit edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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