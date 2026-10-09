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Zeynep Gür kimdir, kaç yaşında? Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Zeynep Gür'ün dizileri

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Zeynep Gür kimdir, kaç yaşında? Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Zeynep Gür'ün dizileri
Başlık ResmiZeynep Gür kimdir, kaç yaşında? Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Zeynep Gür'ün dizileri

Zeynep Gür, Kızılcık Şerbeti dizisinin senaryo ekibindeki değişikliğin ardından merak edilen isimler arasına girdi. Yasak Elma, Sandık Kokusu ve Kızılcık Şerbeti gibi uzun soluklu yapımlarda görev alan senaristin hayatı, yaşı ve yazdığı diziler araştırılıyor.

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Kızılcık Şerbeti’nde beşinci sezonda senaryo ekibinde önemli bir değişikliğe gidildi. Dizinin ilk bölümünden bu yana hikayeyi kaleme alan Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün 143. bölüm itibarıyla yapım şirketiyle yollarını ayıracağı bildirildi. Gelişmenin ardından Zeynep Gür’ün kariyeri ve daha önce senaryosunda görev aldığı yapımlar yeniden gündeme geldi.

ZEYNEP GÜR KİMDİR?

Zeynep Gür, Türk televizyon sektöründe senarist olarak tanınan isimlerden biri. 2017’den itibaren televizyon projelerinde senaryo yazarlığı yapan Gür, özellikle Yasak Elma, Kızılcık Şerbeti ve Sandık Kokusu dizileriyle tanınıyor.

Zeynep Gür kimdir, kaç yaşında? Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Zeynep Gür'ün dizileri
Başlık ResmiZeynep Gür kimdir, kaç yaşında? Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Zeynep Gür'ün dizileri

ZEYNEP GÜR DİZİLERİ

Zeynep Gür’ün senaryo kariyerinde öne çıkan yapımlardan biri Yasak Elma oldu. 2018’de başlayan dizide senarist olarak görev alan Gür, uzun süre devam eden yapımın senaryo ekibinde yer aldı. Ardından 2022’de yayın hayatına başlayan Kızılcık Şerbeti’nin ilk bölümünden itibaren Melis Civelek ile birlikte senaryo çalışmalarını yürüttü.

Zeynep Gür'ün öne çıkan dizileri:

Yasak Elma - 2018-2023

Kızılcık Şerbeti - 2022-2026

Sandık Kokusu - 2023-2025

Sonunda Sen - 2026

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Editör : İREM ÖZCAN
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