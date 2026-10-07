Zonguldakspor-Düzcespor maçı hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir? ZTK canlı yayın bilgileri
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Eleme Turu karşılaşmaları devam ederken futbolseverlerin gözü Zonguldakspor ile Düzcespor arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. İki takım, kupada bir üst tura çıkabilmek için sahaya çıkacak. Zonguldakspor-Düzcespor maçı hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir merak edilirken ZTK canlı yayın bilgileri açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. Eleme Turu müsabakalarıyla sürüyor. Bu kapsamda Zonguldakspor ile Düzcespor, tur mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 7 Ekim Çarşamba günü futbolseverlerin karşısına çıkacak. Peki, Zonguldakspor - Düzcespor maçı hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir?
ZONGULDAKSPOR-DÜZCESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ NEREDE İZLENİR?
Zonguldakspor-Düzcespor maçı A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen izleyiciler mücadeleyi A Spor üzerinden şifresiz olarak izleyebilecek.
ZONGULDAKSPOR-DÜZCESPOR MAÇI NE ZAMAN?
Zonguldakspor ile Düzcespor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu karşılaşması 7 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak. Mücadele saat 14.00'te başlayacak.
Karşılaşmanın adresi ise Zonguldak'taki Karaelmas Kemal Köksal Stadı olacak.