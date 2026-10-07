Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Eleme Turu karşılaşmaları devam ederken futbolseverlerin gözü Zonguldakspor ile Düzcespor arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. İki takım, kupada bir üst tura çıkabilmek için sahaya çıkacak. Zonguldakspor-Düzcespor maçı hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir merak edilirken ZTK canlı yayın bilgileri açıklandı.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. Eleme Turu müsabakalarıyla sürüyor. Bu kapsamda Zonguldakspor ile Düzcespor, tur mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 7 Ekim Çarşamba günü futbolseverlerin karşısına çıkacak. Peki, Zonguldakspor - Düzcespor maçı hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir?

Zonguldakspor-Düzcespor maçı hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir? ZTK canlı yayın bilgileri

ZONGULDAKSPOR-DÜZCESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ NEREDE İZLENİR?

Zonguldakspor-Düzcespor maçı A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen izleyiciler mücadeleyi A Spor üzerinden şifresiz olarak izleyebilecek.

Zonguldakspor-Düzcespor maçı hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir? ZTK canlı yayın bilgileri

ZONGULDAKSPOR-DÜZCESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Zonguldakspor ile Düzcespor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu karşılaşması 7 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak. Mücadele saat 14.00'te başlayacak.

Karşılaşmanın adresi ise Zonguldak'taki Karaelmas Kemal Köksal Stadı olacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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