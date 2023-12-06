Çekmeköy elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 6 Aralık İstanbul Çekmeköy'de elektrikler ne zaman gelecek?
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Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
6 Aralık günü İstanbul Çekmeköy'de meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, Çekmeköy elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 6 Aralık İstanbul Çekmeköy'de elektrikler ne zaman gelecek?
Çekmeköy elektrik kesintisinin meydana gelmesiyle beraber vatandaşlar kesintinin ne zaman son bulacağını merak etti. Arama motorlarında ise Çekmeköy elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 6 Aralık İstanbul Çekmeköy'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırıldı. Elektrik kesintisi hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.
ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
6 Aralık günü İstanbul Çekmeköy'de meydana gelen kesinti ile ilgili Ayedaş'ta yer alan bilgiler şöyle:
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor
ŞEBEKE ARIZASI
MERKEZ, KARATAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor
ŞEBEKE ARIZASI
EKŞİOĞLU, 76. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor
ŞEBEKE ARIZASI
GÜNGÖREN, ACIBADEM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor
ŞEBEKE ARIZASI
AYDINLAR, ADNAN KAHVECİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor
ŞEBEKE ARIZASI
MERKEZ, ADALET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor
ŞEBEKE ARIZASI
EKŞİOĞLU, ATABEY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.