6 Aralık 2023 15:34 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 15:34

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Çekmeköy elektrik kesintisinin meydana gelmesiyle beraber vatandaşlar kesintinin ne zaman son bulacağını merak etti. Arama motorlarında ise Çekmeköy elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 6 Aralık İstanbul Çekmeköy'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırıldı. Elektrik kesintisi hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

6 Aralık günü İstanbul Çekmeköy'de meydana gelen kesinti ile ilgili Ayedaş'ta yer alan bilgiler şöyle:

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI MERKEZ, KARATAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI EKŞİOĞLU, 76. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI GÜNGÖREN, ACIBADEM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI AYDINLAR, ADNAN KAHVECİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI MERKEZ, ADALET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.