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    • Haberler > Hayatın İçinden > Çekmeköy elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 6 Aralık İstanbul Çekmeköy'de elektrikler ne zaman gelecek?

    Çekmeköy elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 6 Aralık İstanbul Çekmeköy'de elektrikler ne zaman gelecek?

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Çekmeköy elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 6 Aralık İstanbul Çekmeköy&#039;de elektrikler ne zaman gelecek?
    Elektrik Kesintisi, Çekmeköy

    6 Aralık günü İstanbul Çekmeköy'de meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, Çekmeköy elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 6 Aralık İstanbul Çekmeköy'de elektrikler ne zaman gelecek?

    Çekmeköy elektrik kesintisinin meydana gelmesiyle beraber vatandaşlar kesintinin ne zaman son bulacağını merak etti. Arama motorlarında ise Çekmeköy elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 6 Aralık İstanbul Çekmeköy'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırıldı. Elektrik kesintisi hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

    ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

    6 Aralık günü İstanbul Çekmeköy'de meydana gelen kesinti ile ilgili Ayedaş'ta yer alan bilgiler şöyle:

    Anlık Arıza

    Çalışmalar Devam Ediyor 

     ŞEBEKE ARIZASI
    MERKEZ, KARATAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
     
    Anlık Arıza
     
    Çalışmalar Devam Ediyor 
     
     ŞEBEKE ARIZASI
    EKŞİOĞLU, 76. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
     
    Anlık Arıza
     
    Çalışmalar Devam Ediyor 
     
     ŞEBEKE ARIZASI
    GÜNGÖREN, ACIBADEM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
     
    Anlık Arıza
     
    Çalışmalar Devam Ediyor 
     ŞEBEKE ARIZASI
    AYDINLAR, ADNAN KAHVECİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
     
    Anlık Arıza
     
    Çalışmalar Devam Ediyor 

     ŞEBEKE ARIZASI

    MERKEZ, ADALET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
     
    Anlık Arıza
     
    Çalışmalar Devam Ediyor 
     ŞEBEKE ARIZASI
    EKŞİOĞLU, ATABEY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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