10 Ocak 2024 16:27 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 16:36

Yarın hangi illerde okulların tatil olup olmadığı araştırılanlar arasında yer alıyor. Türkiye'de kar yağışı nedeniyle 10 Ocak günü bazı illerde okullarda eğitime 1 gün ara verilmişti. Peki, Yarın İstanbul, Bursa, Kocaeli okullar tatil mi? 11 Ocak Perşembe hangi illerde okullar tatil olacak?

YARIN İSTANBUL, BURSA, KOCAELİ OKULLAR TATİL Mİ?

11 Ocak Perşembe günü için şu an için herhangi bir tatil duyurusu gelmedi. İlerleyen saatlerde tatil duyurusu gelmesiyle beraber detaylar haberimizde yer alacaktır.

YARIN HAVA NASIL OLACAK, KAR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 11 Ocak günü hava durumu şöyle:

10 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

10 Ocak Çarşamna günü bazı illerde okullarda eğitime ara verildi.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tekirdağ'da hakim olan soğuk hava ve kar yağışının ardından Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu'da eğitime bir gün ara verdi.

Çanakkale'de ise Lapseki, Biga, Yenice, Çan ve Gelibolu ilçelerinde dün öğleden sonrası taşımalı eğitim öğrencileri için okulların tatil edildiği açıklamıştı.