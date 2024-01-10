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    Endonezya'da yanardağ patladı! En yüksek seviye alarm verildi, ülke diken üstünde

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Endonezya'da yer alan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı patladı. Bölge sakinleri için tahliye emri verilirken en yüksek kademe olan 4. seviye alarm verildi.

    Endonezya&#039;da yanardağ patladı! En yüksek seviye alarm verildi, ülke diken üstünde
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Endonezya'daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın patlamasının ardından en yüksek seviye alarm düzeyine geçildi.

    Volcano Discovery sitesinde yer alan habere göre, Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın yüzlerce metre yükseklikle kül ve lav püskürtmesinin ardından dördüncü yani en yüksek seviye alarm verildi.

    Patlama, Endonezya'nın doğusundaki Flores Adası'nda bulunan dağlarda haftalardır devam eden volkanik faaliyetlerin ardından oldu.

    Bölge sakinleri için tahliye emri veren yetkililer, yanardağın halen aktif olduğunu belirtti.

    Endonezya'da Lewotobi Laki-laki Yanardağı'nın 1 Ocak'ta faaliyete geçmesinin ardından aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 1172 bölge sakini tahliye edilmişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    EndonezyaVolkan
    Haberler > Dünya > Endonezya'da yanardağ patladı! En yüksek seviye alarm verildi, ülke diken üstünde
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