Evliyânın büyüklerinden olan Abdullah bin Hubeyk hazretleri bir gün şunu anlattı:
Birisi Resûlullah Efendimize;
“Yâ Resûlallah! Kıyâmet ne zaman kopar?” diye suâl etti.
Efendimiz sordu:
“Hazırlığın nedir?”
O kişi cevâben;
“Fazla bir şey hazırlamadım yâ Resûlallah, ama Allah ve Resûlünü çok seviyorum” dedi.
Resûl-i ekrem;
“Öyleyse âhirette, sevdiklerinle berâber olursun” buyurdu.
● ● ●
Bu zât anlatıyor:
Muâz bin Cebel hazretlerinin rivâyetiyle Resûlullah Efendimiz;
“Kim kalbinden ihlâsla ve yakînle, (Lâ ilâhe illallah) derse, Cennete girer ve ona Cehennem ateşi dokunmaz” buyurdu.
● ● ●
Bir gün de bu zâta;
“En mühim ibâdet nedir efendim?” diye sordular
Buyurdu ki:
“Beş vakit namaz kılmaktır. Namaz, ibâdetlerin hepsini kendinde toplayan ve insanı Allahü teâlâya en çok yaklaştıran bir ibâdettir.”
● ● ●
Bir gün de bâzı gençler;
"Efendim, bize namaz kılmak zor geliyor, sebebi nedir?" dediler.
Cevâbında;
"Sebep, nefistir. Çünkü nefis, İslâmiyete inanmıyor! Bunun için İslâmiyetin emri olan namaz kılmak, ona acı geliyor ve kılmak istemiyor" buyurdu.