Dünyâdan soğumak için...

Tebe-i Tâbiîn’den Muhammed bin Nadr el Hârisî hazretleri, Kûfe'nin en çok ibâdet edeni diye tanınır.
Kûfe’de yaşadı.
Orada vefât etti.
Bir sevdiği anlatıyor:
Bir gün Muhammed'in kabristandan geldiğini gördüm.
Yanına gittim.
Ve suâl ettim:
“Kabristana çok sık gidiyorsunuz, hikmeti nedir acabâ?”
Cevâben;
“Kabristana gidince, dünyâdan soğuyor, âhirete yaklaşıyorum da onun için” dedi.
● ● ●
Sevenlerinden “gönül ehli” bir kimse şöyle anlatıyor:
“Bir gün Muhammed bin Nadr'ın evine gittim.
Evde yalnızdı.
Merak ettim.
Ve kendisine;
“İnsanlardan niçin uzlet ediyorsun?” diye sordum.
Bana dedi ki:
“Yanıma yaklaş!”
Çok şaşırdım?!
Hattâ merak ettim.
Kendisine;
“Siz, insanlardan uzak dururken, beni niçin yanınıza çağırırsınız?” dedim.
Cevâbında;
“Ben, Allahü teâlâdan uzak olan kullardan uzak duruyorum. Ondan gâfil olmayan kimselerden değil” buyurdu.