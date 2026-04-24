Dünyâdan soğumak için...

Tebe-i Tâbiîn’den Muhammed bin Nadr el Hârisî hazretleri, Kûfe'nin en çok ibâdet edeni diye tanınır.

Kûfe’de yaşadı.

Orada vefât etti.

Bir sevdiği anlatıyor:

Bir gün Muhammed'in kabristandan geldiğini gördüm.

Yanına gittim.

Ve suâl ettim:

“Kabristana çok sık gidiyorsunuz, hikmeti nedir acabâ?”

Cevâben;

“Kabristana gidince, dünyâdan soğuyor, âhirete yaklaşıyorum da onun için” dedi.

Sevenlerinden “gönül ehli” bir kimse şöyle anlatıyor:

“Bir gün Muhammed bin Nadr'ın evine gittim.

Evde yalnızdı.

Merak ettim.

Ve kendisine;

“İnsanlardan niçin uzlet ediyorsun?” diye sordum.

Bana dedi ki:

“Yanıma yaklaş!”

Çok şaşırdım?!

Hattâ merak ettim.

Kendisine;

“Siz, insanlardan uzak dururken, beni niçin yanınıza çağırırsınız?” dedim.

Cevâbında;

“Ben, Allahü teâlâdan uzak olan kullardan uzak duruyorum. Ondan gâfil olmayan kimselerden değil” buyurdu.

