"Duâmın kabul edildiğini bilirim”

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan
Tâbiîn’in büyüklerinden olan Sâbit bin Eslem Benânî hazretleri, 737 (H.120) senesinde vefât etti.

Bu mübârek zât anlatır:

Sâlihlerden biri vardı ki;

“Rabbimin beni andığı zamânı biliyorum” dedi.

Arkadaşları sordu:

“Nasıl biliyorsun?”

“Kolay” dedi.

“Nasıl kolay?” dediklerinde;

“Ben Allahü teâlâyı andığım zaman O da beni anıyor. Çünkü Allahü teâlâ; (Kulum beni anınca, ben de kulumu anarım) buyuruyor” dedi.

Aradan zaman geçti...

Bir gün dostlarına;

“Ben duâ ettiğim zaman Allahü teâlânın duâmı kabûl ettiğini bilirim” dedi.

Sordular yine:

“Nasıl bilirsin?”

Cevâbında;

“Kolay. Çünkü duâdan sonra kalpte bir incelik, vücutta rahatlık, gönülde açılma ve ferahlık oluyorsa, o duâ kabûl edildi demektir, dedi.”

● ● ●

Bir gün de bu zâta;

“Efendim, Müslüman nasıl olur?” diye sordular.

Cevâbında;

“Müslüman; güleryüzlü, tatlı sözlü olur. Güler yüz ve tatlı sözün, dînimizin yayılmasında mühim yeri vardır. Zîrâ böyle olmayan insanlar, dîne fazla faydalı olamazlar” buyurdu.

