Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR YAŞAM RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Abonelik
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

Geceleri hep ibâdet eden mübarek zat

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan
Kaydet
a- | +A

Tâbiîn’in büyüklerinden olan Sâbit bin Eslem Benânî hazretleri, geceleri kalkar, hep ibâdet ederdi.

Çoluk çocuğuna da;

"Kalkın, Allahü teâlâya ibâdet edin. Unutmayın ki; gece kalkıp ibâdet yapmak, kıyâmetin şiddet ve dehşetinden daha hafiftir" derdi.

Çok âbid idi.

Sevdiklerine;

"Biz öylelerine yetiştik ki, çok namaz kılmaktan, başlarını yastığa koyacak vakit bulamazlardı" derdi.

***

Yine o anlatır:

Enes bin Mâlik, bana;

“Ey Sâbit! Benden ne alacaksan al. Zîrâ ben aldıklarımı, Resûlullahtan, Resûlullah Cebrâil'den, o da Allahü teâlâdan aldı” diye söylerdi.

***

Yine bu zât anlatıyor:

Efendimiz, bir hadîs-i şerifte buyurdu ki:

“Kıyâmet günü kulun ameli getirilir, oraya mahsus olan terâzinin bir gözüne konur. Melekler tartar. Ama hafif gelir. Tâ ki, Allahü teâlâ tarafından mühürlenmiş 'bir sayfa” getirilip sevap kefesine konunca, bu göz ağır gelir. Bu sayfada ‘Lâ ilâhe illallah’ yazılıdır."

