“Kötü arkadaştan sakın evlâdım!"

Nâfî bin Abdurrahman hazretleri vefât edeceği zaman çocukları;

"Bize vasiyet edin?" dediler.

Cevâben Kur’ân-ı kerîmden bir âyet-i kerîme okudu.

Başını kaldırdı.

Ve çocuklarına;

"Bu âyette meâlen;

(Eğer mümin iseniz Allah'tan korkun! Cehennem ateşine karşı takvâyı elden bırakmayın. Birbirinizle iyi geçinmeyi farz-ı ayn bilin. Allah’a ve Resûlüne itâatten bir nefes ayrılmayın) buyuruluyor" dedi.

● ● ●

Bu zât, bir gence;

“Kötü arkadaşlardan sakın evlâdım! Onlar; Allah’ın merhametini ileri sürüp seni aldatırlar” buyurdu.

Genç sordu:

“Allahü teâlâ merhametli değil mi efendim?”

Cevâbında;

“Elbette merhametlidir. Ama azâbı da çok şiddetlidir. Kâfirleri ve günah işleyenleri yakar” buyurdu.

● ● ●

Bir gün de dostlarına;

“Emr-i mâruf, yâni dîne hizmet etmek kime nasip olursa, çok sevinsin, çok şükretsin” buyurdu.

Sordular ki:

“Bu iş, çok mu sevaptır efendim?”

Cevâbında;

“Elbette... Bir beldede küfre karşı emr-i mâruf yapılırsa, Allahü teâlâ o beldenin hak ettiği azâbı tehir eder. Emr-i mâruf yapılmayan beldeye ise azâb-ı İlâhî gelir” buyurdu.

