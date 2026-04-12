Meymun bin Mihrân hazretleri, Tâbiîn’in büyüklerindendir. 734 (H. 116) de Cezîre’de vefât etti...

Bir gün, bâzı kişiler,

bu velî zâtın oğluna;

"Baban bu dereceye ne ile kavuştu?" diye sordular.

Oğlu düşündü...

Ve cevâbında;

"Babam, kavuştuğu bu yüksek derecelere, çok namaz kılmakla ve çok oruç tutmakla değil, ‘ufak bir günah işlerim de Allahü teâlâya âsi olurum’ korkusuyla ulaşmıştır" dedi.

● ● ●

Bir gün sohbet ediyordu.

Allahü teâlânın takdîrine rızâ göstermekten bahsediyordu ki, konuşmasını, "Allahü teâlânın takdîrine rızâ göstermeyen kimse ahmaktır ve bu ahmaklığın tedâvîsi yoktur" diyerek bitirdi.

● ● ●

Bir gün de sevdikleri;

“Efendim, bir kimse sâdece ‘Lâ ilâhe illallah’ dese, fakat ‘Muhammedün Resûlullah’ demese, o kimse Müslüman olur mu?” diye sordular.

Cevâbında;

“Olmaz” buyurdu.

“Neden?” dediler.

Cevâbında;

“Çünkü Kelime-i tevhîd bir bütündür. Herkes ‘Allah’ diyor. Kâfirler de zorda kalınca 'Allah' diyorlar. Ama Muhammed aleyhisselâmı peygamber tanımıyorlar. O zaman îmân olmuyor” buyurdu.

