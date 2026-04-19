Tâbiîn’in büyüklerinden olan Sâbit bin Eslem Benânî hazretleri, 737 (H.120) senesinde vefât etti.

Bir ara gözleri rahatsızlandı.

Bir tabîbe gitti.

Tabip de baktı.

Ve ona dedi ki:

"Bir husûsa dikkat edersen, gözlerin iyi olur.”

Hazret-i Sâbit sordu:

"O nedir ki?"

"Ağlamayacaksın.”

Hazret-i Sâbit;

"Ağlamayan gözde hayır yoktur!" buyurdu.

● ● ●

Yine bu zât anlatıyor:

Sinirli bir gence, annesi sık sık öğüt verip;

“Ey oğlum, senin için öyle bir gün vardır ki, sen hep o günü düşün” derdi.

Bir zaman geçti...

Oğlu hastalandı.

Artık son nefeslerini alıyordu.

Annesi oğlunun üzerine kapanıp;

“Ey Oğlum! Ben seni, işte bugün için uyarıyordum” dedi.

O gözünü açtı.

Ve annesine;

“Anneciğim! Benim Rabbim, mağfireti bağışlaması, affı ve ihsânı bol olandır. Bugün beni affedeceğine ümîdim tamdır” dedi.

Dediği gibi de oldu.

Günahları affolundu.

