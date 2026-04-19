"Ağlamayan gözde hayır yoktur"

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan
Tâbiîn’in büyüklerinden olan Sâbit bin Eslem Benânî hazretleri, 737 (H.120) senesinde vefât etti.

Bir ara gözleri rahatsızlandı.

Bir tabîbe gitti.

Tabip de baktı.

Ve ona dedi ki:

"Bir husûsa dikkat edersen, gözlerin iyi olur.”

Hazret-i Sâbit sordu:

"O nedir ki?"

"Ağlamayacaksın.”

Hazret-i Sâbit;

"Ağlamayan gözde hayır yoktur!" buyurdu.

● ● ●

Yine bu zât anlatıyor:

Sinirli bir gence, annesi sık sık öğüt verip;

“Ey oğlum, senin için öyle bir gün vardır ki, sen hep o günü düşün” derdi.

Bir zaman geçti...

Oğlu hastalandı.

Artık son nefeslerini alıyordu.

Annesi oğlunun üzerine kapanıp;

“Ey Oğlum! Ben seni, işte bugün için uyarıyordum” dedi.

O gözünü açtı.

Ve annesine;

“Anneciğim! Benim Rabbim, mağfireti bağışlaması, affı ve ihsânı bol olandır. Bugün beni affedeceğine ümîdim tamdır” dedi.

Dediği gibi de oldu.

Günahları affolundu.

