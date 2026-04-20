“Ey kulum! Dünyada beni andın mı?"

Tâbiîn’in büyüklerinden olan Sâbit bin Eslem Benânî hazretleri, 737 (H.120) senesinde vefât etti.

Bu zât anlatıyor:

Mümin, kıyâmet gününde Allahü teâlânın huzûrunda durur.

Allahü teâlâ;

“Ey kulum! Sen dünyâdayken bana ibâdet eden kullarımla berâber ibâdet ediyor muydun?” diye sorar.

Kul cevap verir:

“Evet yâ Rabbî!”

Ve yine sorar ki:

“Ey kulum! Dünyâdayken bana duâ edip yalvaran ve beni zikredip ananlarla berâber, sen de yalvarıp beni andın mı?”

O, cevap verir ki:

“Evet yâ Rabbî!”

Bu defâ Hak teâlâ;

“İzzetim hakkı için; beni zikredip andığın her yerde, ben de seni andım. Nerede duâ edip yalvardınsa kabûl ettim” buyurur.

Efendimiz de;

“Müminin hiçbir duâsı geri çevrilmez. Karşılığı, ya dünyâda verilir, ya âhirete ertelenir veyâ günahlarına kefâret ve af sebebi olur” buyuruyor.

● ● ●

Bir gün de bu zâta;

“Efendim, Allahü teâlânın en çok sevdiği ibâdet nedir?” diye sordular.

Cevâbında;

“Allahü teâlânın en sevdiği ibâdet, Müslümanların birbirini sevmesidir ki, bu haslet, îmânın da şartıdır zâten” buyurdu.

