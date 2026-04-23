“Allah dostları, feyiz gelmesine vâsıtadır"

Halîfe Ebû Câfer Mansur, Mis'ar bin Kedam hazretlerine kadılık teklîf etti bir zaman.
Büyük velî;
"Ey Halîfe! Ben ailemin nafakasını teminde zorlanırken, kadılık gibi mühim bir işi nasıl yaparım?" dedi.
Halîfe onu sevdi.
Bu işten vazgeçti.
Ve ona sevgiyle bakıp;
"İmkânım olsaydı, her gün sana yaya olarak gelir, ilminden istifâde ederdim" dedi.
● ● ●
Biri anlatıyor ki;
Rüyâmda Resûlullahı gördüm.
Süfyân-ı Sevrî de yanındaydı.
Süfyân, Efendimize;
“Yâ Resûlallah! Mis'ar bin Kedam vefât etti” dedi.
Efendimiz üzüldü!
Ve ona cevâben;
“Evet, Mis'ar vefât eyledi. Bunu gök ehline müjdele!" buyurdu.
● ● ●
Bâzı sevdikleri bu zâta;
“Feyiz almak nasıl olur efendim?” diye sordular.
Cevâbında;
“Allah dostları, yâni velîler, feyiz gelmesine vâsıtadır. Yâni o büyükler; kaynaktan gelen suyu veren (musluk) gibidirler. Yâni nakleder, kafalarından bir şey söylemezler” buyurdu.