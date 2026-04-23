“Allah dostları, feyiz gelmesine vâsıtadır"

Halîfe Ebû Câfer Mansur, Mis'ar bin Kedam hazretlerine kadılık teklîf etti bir zaman.

Büyük velî;

"Ey Halîfe! Ben ailemin nafakasını teminde zorlanırken, kadılık gibi mühim bir işi nasıl yaparım?" dedi.

Halîfe onu sevdi.

Bu işten vazgeçti.

Ve ona sevgiyle bakıp;

"İmkânım olsaydı, her gün sana yaya olarak gelir, ilminden istifâde ederdim" dedi.

● ● ●

Biri anlatıyor ki;

Rüyâmda Resûlullahı gördüm.

Süfyân-ı Sevrî de yanındaydı.

Süfyân, Efendimize;

“Yâ Resûlallah! Mis'ar bin Kedam vefât etti” dedi.

Efendimiz üzüldü!

Ve ona cevâben;

“Evet, Mis'ar vefât eyledi. Bunu gök ehline müjdele!" buyurdu.

● ● ●

Bâzı sevdikleri bu zâta;

“Feyiz almak nasıl olur efendim?” diye sordular.

Cevâbında;

“Allah dostları, yâni velîler, feyiz gelmesine vâsıtadır. Yâni o büyükler; kaynaktan gelen suyu veren (musluk) gibidirler. Yâni nakleder, kafalarından bir şey söylemezler” buyurdu.

