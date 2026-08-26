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Onu bizzat îmâna dâvet etti...

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
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Osmân bin Talha (radıyallahü anh), Mekke'de, Kâbe Kayyımlığıyla vazîfeliydi.

Sülâlesi, câhiliye devrinde, Kâbe-i Muazzama'nın kapı anahtarını taşırdı.

Peygamber Efendimiz, hicretten önce, bizzat, onu îmâna dâvet etti.

Ama o, kabûl etmedi.

Bununla da kalmadı.

Resûlullah Efendimizi Kâbe’ye sokmak istemedi.

Efendimiz ona;

"Yâ Osmân, dilerim ki, bir gün gelir, sen beni;

(Bu anahtarı nereye isterseniz koyarsınız, kime isterseniz verirsiniz) diyeceğim bir mevkîde de göreceksin" buyurdu.

● ● ●

Resûlullah Efendimizin zevcelerinden Ümmü Seleme (radıyallahü anhâ), Müslüman olmasından dolayı, Mekke'de bir yıl ezâ ve cefâ gördükten sonra, kabilesi ona, Medîne'ye hicret etmesi için izin verdi.

O da, çıktı yurdundan.

Ama yalnız, tek başına.

Osmân bin Talha, onu görünce, hâlini sorup, durumunu öğrendi.

Onu, böyle yalnız başına bırakmayı uygun görmedi.

Onu korudu, kolladı.

Kuba'ya kadar getirdi.

Sonra kendisine;

“Senin kocan bu köydedir. Haydi, Allah'ın izniyle onun yanına git" dedi.

Ve Mekke’ye döndü.

Ümmü Seleme, onun bu yardımından övgüyle bahsederdi...

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