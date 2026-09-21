Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

Peygamber Efendimiz ekseriyâ beyaz giyerdi...

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
Kaydet
|

Resûl aleyhisselâm, yemeği sofra bezi, tepsi, masa gibi bir şey üstünde yemezdi.

Yere kordu.

Diz çökerdi.

Bir şeye dayanmadan yerdi.

Yemeğe “Besmele” okuyarak başlardı.

Sağ eliyle yerdi.

Peygamber Efendimiz diğer peygamberler gibi zekât malı ve sadaka almazdı.

Hediyeyi kabûl ederdi.

Karşılığını kat kat verirdi.

Giymesi câiz olanlardan, her bulduğunu giyerdi.

Kalın kumaştan ihram şeklinde dikilmemiş şeylerle örtünür, peştamal sarınır, gömlek ve cübbe de giyerdi.

Bunlar pamuktan, yünden veyâ kıldan dokunmuştu.

Ekseriyâ beyaz, bâzan yeşil giyerdi.

Dikilmiş elbise giydiği de olurdu.

Resûlullah Efendimiz Cumâ ve bayramlarda ve yabancı elçiler geldiğinde ve cenk zamanlarında kıymetli gömlekler, cübbeler giyerdi.

Elbiselerinin renkleri ekseriyâ beyaz olurdu...

Kollarını bileklerine kadar, mübârek ayaklarını baldırın yarısına kadar örterdi.

Sevgili Peygamberimiz ekseriyâ beyaz, bâzan da siyah tülbenti başına sarık olarak sarar; ucunu bir karış kadar iki omuzu arasına sarkıtırdı.

Sarığını takkesiz sarar, bâzan sarıksız fitilli takke giyerdi.

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.