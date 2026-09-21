Peygamber Efendimiz ekseriyâ beyaz giyerdi...

Resûl aleyhisselâm, yemeği sofra bezi, tepsi, masa gibi bir şey üstünde yemezdi.

Yere kordu.

Diz çökerdi.

Bir şeye dayanmadan yerdi.

Yemeğe “Besmele” okuyarak başlardı.

Sağ eliyle yerdi.

Peygamber Efendimiz diğer peygamberler gibi zekât malı ve sadaka almazdı.

Hediyeyi kabûl ederdi.

Karşılığını kat kat verirdi.

Giymesi câiz olanlardan, her bulduğunu giyerdi.

Kalın kumaştan ihram şeklinde dikilmemiş şeylerle örtünür, peştamal sarınır, gömlek ve cübbe de giyerdi.

Bunlar pamuktan, yünden veyâ kıldan dokunmuştu.

Ekseriyâ beyaz, bâzan yeşil giyerdi.

Dikilmiş elbise giydiği de olurdu.

Resûlullah Efendimiz Cumâ ve bayramlarda ve yabancı elçiler geldiğinde ve cenk zamanlarında kıymetli gömlekler, cübbeler giyerdi.

Elbiselerinin renkleri ekseriyâ beyaz olurdu...

Kollarını bileklerine kadar, mübârek ayaklarını baldırın yarısına kadar örterdi.

Sevgili Peygamberimiz ekseriyâ beyaz, bâzan da siyah tülbenti başına sarık olarak sarar; ucunu bir karış kadar iki omuzu arasına sarkıtırdı.

Sarığını takkesiz sarar, bâzan sarıksız fitilli takke giyerdi.

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