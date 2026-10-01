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“Vallâhi sen sıratı geçtin!"

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
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Ömer bin Abdülazîz hazretlerinin “rahmetullahi aleyh” hanımı, bir gün kendisine;

“Bu gece rüyâda Cehennemi gördüm ve çok korktum!” dedi.

Hanımına sordu:

“Nasıl gördün?”

O da şöyle anlattı:

“Cehennem bütün şiddetiyle yanıyor, çok korkunç seslerle kükreyip duruyordu!

Sonra sırat köprüsü kuruldu üzerine.

Halîfelerden Abdülmelik bin Mervan geldi bu köprüye.

Birkaç adım attı.

Fazla gidemedi.

Yüzüstü Cehenneme düştü!”

Ömer bin Abdülazîz bunu işitti.

Heyecânlandı.

Ve sordu hemen:

“Sonra ne oldu?”

“Sonra Velîd bin Abdülmelik köprüye girdi. Birkaç adım atmadan o da düştü Cehenneme!”

Ömer bin Abdülazîz hazretlerinin yüz rengi değişti o anda...

Zîrâ Velîd’den sonra, sıra kendisindeydi.

Korkuyla sordu:

“Sonra ne oldu?”

“Sonra sen girdin köprüye.”

O, bunu işitince bir “âh!” çekti.

Ve bayılıp yere yığıldı korkudan!

Kadıncağız:

“Vallâhi sen sıratı geçtin. Cehenneme düşmedin!” diye bağırıyordu.

Ama o duymuyordu ki.

Çünkü kendinde değildi.

Baygın yatıyordu...

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