Onikinci Osmanlı Sultanı Üçüncü ​Murad Han

Osmanlı Sultanlarından ​Murad Han da oğlu Mehmed Han da çok ihlaslı idiler. Çok hayrat eserleri vardır...

Bugün, Osmanlı Sultanlarından Üçüncü Murad Han'ın vefat edip oğlu Üçüncü Mehmed Han'ın tahta çıktığı tarihtir. (16 Ocak 1595)

Üçüncü Murad Han, İslam halifelerinin yetmiş yedincisi, Osmanlı padişahlarının onikincisidir. İkinci Selim Han'ın oğlu, Sultan Üçüncü Mehmed Han'ın babasıdır. 1546'da doğup, 1595'te vefat etti. Türbesi Ayasofya Camii yanındaki, babası İkinci Selim Han Türbesi'nin yanındadır. Selim Han'ın türbesinde kırkdört sanduka olup, Üçüncü Murad Hanın validesi Nur Banu Sultan ve iki padişahın şahzadeleri ve kerîmeleri (kızları) vardır.

"Fezleke-i Tarih-i Osmani" kitabında diyor ki:

"İkinci Selim Han, saraydaki yangında yanıp yeniden yapılan daireleri ve hamamı gezerken, ayağı kayıp mermerler üzerine düştü. Bu kaza, ölümüne sebep oldu."

İslam düşmanları, "Sarı Selim hamamda zevk, safa yaparken sarhoş olduğundan düşüp öldü" diye gençleri aldatıyorlar. Uydurma tarih kitaplarına da, bu yalan ve çirkin iftiraları yazarak ecdadımızı lekeliyorlar. Evlatları, babalarına düşman yapıyorlar. Hâlbuki, İkinci Selim Han halvetiyye meşayıhından Süleyman Amedî'den feyiz almış, salih bir Müslüman idi...

Büyük İslam âlimi Hüseyin Hilmi Işık "kuddîse sirrûh" hazretleri buyurdu ki: "Osmanlı sultanlarının hepsi velî idi..."

Üçüncü Murad Han 1574'te halife oldu. Tunus’u aldı. Azerbaycan’ı, Tebriz’i aldı. Âlimleri çok severdi. Nakşibendi meşayıhından Hace Ahmed Sadık Kabilî'den feyiz alarak kemale geldi. Rasadhane ve astronomik araştırmalar ile logaritma hesapları yaptırdı. Toptaşı tımarhanesini inşa ettirdi. Çok hayrat eseri vardır. Mescid-i harama kargir kubbeler yaptırdı. Çok para sarf ederek su da getirtti...

Murad Han'ın validesi Nur Banu Sultan 1582 senesinde Üsküdar’da Zeyneb Kamil Çocuk Hastanesi yakınında bulunan Atik Valide Camiini yaptırmıştır...

***

Üçüncü Mehmed Han, babası lll. Murad Hanın vefatından sonra Manisa’dan İstanbul’a gelip, sultan ilan edildi. İlk icraatı, devlet ve saltanatın emniyetini kuvvetlendirip, tayinlerde bulunmak oldu. Ulemadan Sadeddin Efendi'yi hocalığına, Ferhad Paşa'yı Sadrazamlığa, Halil Paşa'yı da Kaptan-ı deryalığa tayin etti...

Sultan Üçüncü Mehmed Han çok nazik, halim selim, vakur, kerim bir şahsiyete sahipti... Beş vakit namazını daima cemaatle kılardı. Devrin kaynakları dindarlığını, Peygamber Efendimize, Hulefa-i raşidine, Eshab-ı kiram ve âlimlere hürmetini yazar. Bunların adı bahsedildiği an hürmeten ayağa kalkardı...

Üçüncü Mehmed Han, 1603 yılında vefat etti. Ayasofya Camii bahçesindeki türbesine defnedildi...

Bütün Osmanlı sultanlarının ruhları şâd olsun...

