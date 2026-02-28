Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: "Zemzem suyu hastalara şifâ verir. Onu içenler, yemek yemiş gibi açlıklarını giderirler."

Zemzem, Mekke-i mükerremede, Mescid-i haram içerisinde, Kâbe'nin Hacer-i esved köşesi tarafında bulunan kuyudan çıkan mübârek su... Zemzem suyu, İbrâhim aleyhisselâm zamânında çıkmıştır. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

"Yeryüzünde bulunan kuyuların en hayırlısı, zemzem suyunun mübârek kuyusudur."

"Zemzem suyu hastalara şifâ verir. Onu içenler, yemek yemiş gibi açlıklarını giderirler."

Abdullah ibni Mübarek hazretleri, "Resulullah, (Zemzem, içildiği niyete göre faydalı olur) buyurduğu için ben de kıyamette susuzluktan kurtulmak için zemzemi içiyorum" derdi.

İbni Abbas hazretleri de, zemzem içerken "Ya Rabbi senden faydalı ilim ve bol rızık ve her türlü hastalıktan şifa istiyorum" diye dua ederdi.

Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri buyuruyor ki: "Hacda, zemzem her içilişte kaburga kemikleri şişinceye kadar içilmeli. Zemzem yalnız içilmeli, yemeklerde dahi kullanılmamalı."

Araştırmacılar diyor ki:

"Sadece 1,5 metre derinliğindeki ufacık bir kuyudan çıkan zemzem, milyonlarca hacının su ihtiyacını karşılamakta. Kaynağı henüz bulunamamıştır. Nereden geldiği şu anki teknolojiye göre bile bilinemiyor. Yakınlarında hiçbir kuyu yok ve denize de 80 km uzaklıkta. Bu şartlarda suyunu denizden veya başka bir kuyudan alması imkânsız."

Ebû Zer-i Gıfârî, Muhammed aleyhisselâmın İslâmı tebliğ ettiğini duydu ve Mekke'ye gidip Müslüman olmaya karar verdi. Büyük bir şevkle yollara düştü... Mekke'ye vardı, ancak kimseyi tanımıyordu. Kimseye bir şey sormadan Kâbe'nin yanına varıp oturdu. Peygamber efendimizi görmek için fırsat kolluyor, nerede olduğunu öğrenmek için bir işaret arıyordu...

Akşamüstü bir sokağa çekildi. Hazret-i Ali, onu gördü. Garip olduğunu anlayarak alıp evine götürdü... Ona bir şey sormadığı gibi o da sırrını açmadı... Sabah olunca tekrar Kâbe'ye gitti... Böyle üç gün geçti... Nihayet sırrını açtı. Hazreti Ali "Sen doğruyu buldun" diyerek onu Resulullah efendimize götürdü. Kelime-i şehâdet getirerek ilk Müslümanlardan oldu...

Resulullah efendimiz "Sen kimsin?" diye sorunca "Ben Gıfâr kabilesindenim" dedi. "Ne zamandan beri buradasın?" buyurdu. Üç gün üç geceden beri buradayım. "Seni kim doyurdu?" buyurunca "Zemzemden başka bir yiyecek, içecek bulamadım. Zemzemi içtikçe hiç açlık ve susuzluk duymadım" dedi. Peygamber efendimiz buyurdu ki:

"Zemzem mübârektir. Aç olanı doyurur..."

