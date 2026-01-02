Kimliğimizi kabul etmiyor, para ödememizi istiyorlar

“Tüm çalışanlarımıza hayırlı seneler, hayırlı günler dilerim. Mübarek üç aylarınızı kutlarım. Aydın ilimizde ben de dâhil yaşlılarımızı toplu taşıma hizmeti yapanların çoğu, ücret yüzünden bizleri huzursuz edip üzüyorlar. İnşallah sizin aracılığınızla yıllardır süren bu sorun kökünden çözülür. Yaşımız gereği bu durumdan hem beden hem ruh sağlığımız etkileniyor.

Ayrıca kanuna aykırı böyle işler torunlarımıza örnek olur diye endişe duyuyoruz. Size anlatacağım bilgilerden yaşlıların durumunu anlayacaksınız.

Elbette sizler biliyorsunuzdur. 4736 sayılı kanunla ilgili olarak 4 Mart 2014 tarih ve 2891 sayılı Resmî Gazete’de bu yönetmenlik yayınlanmış. Bu yönetmenliğe göre 60 yaş üstü kişiler nüfus cüzdanı göstererek toplu taşıma hizmetinden ücretsiz yararlanır, denilmiş.

İlimizde şehir içi toplu taşımada hak hukuk yaşlılara kullandırılıyor. Hak diyorum çünkü yönetmelikte MADDE 6’nın 2. ve 3. fıkralarında devletimiz bunu yaşlılara hak olarak vermiş ve bu hak hiçbir gerekçeyle engellenemez denilmiş. Cezasını da ücretin 50 katı para cezası diye belirtmiş. Burada şunu söylemek istiyorum. Devletimiz bütün vatandaşları için bazı haklar verdi. Eczacılar, gözlükçüler, işitme cihazı satanlar vs. devletin katkısını vatandaştan istemiyor. Ücretten düşüp kalanını vatandaştan alıyor. Bu kimselerin yapmaları gereken de kanuna uymak zaten. Şehit yakınlarına gazilere engellilere de bazı haklar verildi. Onlar da memnun ama yaşlılara gelince neden böyle şeytanca düşüncelerle bu hakkı engellemeye çalışanlar oluyor anlamadık. Bunun için türlü yollar bulmuşlar.

Şöyle ki: Şehir içi toplu taşıma yapan sürücülerin bir kısmı -ki içlerinde gerçekten çok iyi davranan sürücüler var onlara çok teşekkür ediyoruz- kendilerince bahane bulup “Her ayın 1’i ile 4’ü arası ücretsiz, sonraki günler ücretli” diyerek para almaya, bunu duyup şaşıran yaşlıya da “kanun böyle” diyerek inandırmaya çalışıyorlar.

Kanundan haberi olmayan kimi yaşlılar da bu sözleri gerçek zannedip para vermeye başladılar. Fakat bu defa şuurlu kimseler kimlik gösterip para vermek istemeyince onlara da hakaret etmeye, mobbing uygulamaya başladılar. “Arabama ortak mısın? Mazotumu sen mi veriyorsun? Kanunu sen mi yazdın?” gibi şeyler söylüyorlar. Ben de bir gün otobüse binip nüfus cüzdanımı gösterince, “bunu göstermek yasak para vereceksin” dedi. “4’ünden sonra paralı” diye hatırlattı. Şimdilerde kimileri daha da ileri gittiler. Nüfus cüzdanını geçersiz sayıp (30 lira) sivil ücreti istiyorlar. Kimisi kimliği görünce “bu geçersiz, git sarı arabaya bin” diye hem de bağırarak arabadan indiriyor. Kimisi de bozuk para vermedi diye arabadan indiriyor. Bununla ilgili aradığımız birçok resmî kurumdan çözüm üretecek bir cevap alamadık. Buradan sizin aracılığınızla diyoruz ki: Bu arkadaşların bir isteği varsa, bunu binen vatandaşa söylemek yerine gidip yetkililere doğrudan desinler. Bunun da kanuni yolları var, müracaat etsinler. Bizim gibi yaşlıların suçu ne? Kendisi istemedi ki bu hakkı. Devlet böyle hak tanıdığı için bu hakkı kullanıyor. Ben sizlerden bizim sesiniz olmanızı istiyorum. Saygılarımla...

SGK emeklisi bir yaşlı Aydınlı

Arsa inşaat maliyetleri üzerine...

“Selamün aleyküm Feridun Ağabey. Günümüzdeki en büyük sorun ev sahibi olma sorunudur. Ülkemizde ev sahibi olma oranı düşüktür. Devletimiz bunun için önemli çalışmalar yapsa da maalesef yetersiz kalmaktadır. Özellikle şehirde yaşayan insanlar için kiralar büyük sorun...

Şimdi konuya geliyorum. Daha bir iki yıl önce yaklaşık yüz elli metrekare evin projesini 80-90 bin liraya çizdirirken, bugün bu rakam minimum üç yüz elli-dört yüz bin civarında, bu fiyatlara çiziyorlar. Üstelik yılbaşından sonra ne olacağı belli değil. Peki proje çizen mimar kardeşlerimizin ne gibi masrafı var? Gelişen teknoloji sayesinde artık proje işleri çok kolaylaştı. Buna rağmen yüz elli metrekare evin projesine nasıl olur da yaklaşık yarım milyon lira istenir? Daha bunun inşaat mesulü var. Şantiye şefi var. Peki Mimarlar Odası bu duruma ne diyor? Devlet yetkililerimizin bu fiyatlardan haberi var mı? Zaten binanın arsası dünya para. Diğer masrafları da işin içine katınca dar gelirli vatandaşları geçtim, orta sınıf insanlar bile ev sahibi olamaz. Ve ev almak gittikçe lüks hâle geliyor. Bu fiyatlara kim dur diyecek? Selamlar.”

Bir vatandaş

Anlat Derdini Feridun Ağabey'de önceki yazılar...

