Ayhan Bora Kaplan haberleri muhalif ve FETÖ’cü gazetecilere servis edildi

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan 8 Eylül 2023 tarihinde Ankara Havalimanı’nda gözaltına alındı. Bir suç örgütü liderinin gözaltına alınması ve tutuklanması normal. Ancak bu operasyona Ankara Emniyeti’nden üst düzey polis şefleri de katıldı.

Operasyonun ilk görüntüleri 9 Eylül 2023’te yurt dışından fonlanan T24 sitesine servis edildi. Servis edenler hâliyle şu an gözaltında olan polis şefleriydi. Ve hemen ardındanhaberleri başladı. T24, DW, Gazete Duvar, Sol Haber, Sözcü gazetesi, Cumhuriyet gazetesi ve yurt dışındaki firari ve FETÖ’cü gazeteciler Süleyman Soylu’yu suçladılar. Sanki bir el böyle olsun istiyordu. Tam altı ay muhalif, fondaş ve FETÖ’cü medyatürü haberler yaptılar.

Ayhan Bora Kaplan davasından tutuklu sanık15 Temmuz'da TRT'nin önünde Bora Kaplan'ın yanındaki uzun namlulu, çelik yelekli kişinin kendisi olduğunu söyledi. FETÖ’nün o günden beri bu dosyanın altyapısını hazırladığını söyleyen Aktan, şöyle devam etti:Ayhan Bora Kaplan ise ifadelerindedemişti.

Sonra devreye T24 sitesinden devlet içindeki FETÖ uzantılarının bilgi aktardığıgirdi. Soylu hakkında son yıllarda 100’ün üzerinde yazı yazan Şardan’ın başka gündemi yoktu. Soylu’yu itibarsızlaştırmak için ipe sapa gelmez yazılar yazdı.

Mesela bir örnek. Tolga Şardan,şeklinde iddianameye giren olaydakiyi yazdı:

Sonra başka bir olaydan tutuklanan Şardan’ın sesi soluğu kesildi. Artık bilgi akışı kesildiği işin bir şey yazamıyor.

Ankara Emniyeti’ndeki son skandaldan sonra oradaki polisleri aklamak için bu defa devreye Sözcü gazetesindengirdi. 8 Mayıs’ta köşesinde Serdar Sertçelik’in ifadelerinin kurgulandığını yazdı.türü şu an gözaltında olan üç polis şefini korudu.

Gizli tanık Serdar Sertçelik’in nasıl yurt dışına kaçtığı konusunu hafifletiyor. Polis şeflerinin suçu yokmuş gibi yazılar yazıyor. 300 bin dolaş rüşvet alan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik’i yazmaya eli bir türlü gitmiyor.

Yine aynı polis şeflerinden’a bilgiler aktarıldı. FETÖ’cü ve firari gazetecilere bilgi ve belgeler aktarıldı. Bunların hepsi ortaya çıktı ve çıkacak da.

Hükûmeti zor durumda bırakmak isteyenlerin planları ellerinde patladı!..

6-8 Ekim 2014'te çıkan sokak eylemlerine ilişkin davada karar açıklandı. Davada eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 42 yıl hapis cezasına, Figen Yüksekdağ 30 yıl 3 ay hapis cezasına, Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Peki o olaylar nasıl oldu, bir bakalım...

Suriye'de yaşanan iç savaşı fırsat bilen terör örgütü DEAŞ'ın, Kobani'ye (Ayn'el-Arab) saldırması üzerine HDP Merkez Yürütme Kurulu ve terör örgütü PKK elebaşları, 6 Ekim 2014’te sokağa çıkma çağrısında bulundu. HDP Genel Merkezi’nin resmî sosyal medya hesaplarından,başlıklı yazıda şöyle deniyordu:HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunarak ve basın açıklamaları yaparak bu çağrıyı tekrarlamıştır. Daha sonra yargılamaya konu olan çok sayıda HDP’li yönetici de bu minvalde sokağa çıkma ve şiddete teşvik çağrılarından bulunmuştur.

Bu çağrıların ardı ardına yapılması, aynı mahiyette olması, birbirlerini tamamlayacak şekilde ifadeler bulunması nazara alındığında bu çağrıları yapan kişi ve grupların aynı örgüt altında çağrı yaptıkları ve bu örgütün PKK/KCK silahlı terör örgütü olduğu ve böylece söz konusu olayların hep birlikte bir plan dâhilinde yapılan organizasyon ile birlikte fail olmak üzere aynı amaca yönelik olarak gerçekleştirildiği değerlendirilmiştir.

PKK'nın üst düzey yöneticilerinden terörist Murat Karayılan, sosyal medya hesabından 5 Ekim 2014 tarihinde saat 00.07'deşeklinde bir açıklamada bulunmuştur. 8/10/2014 tarihli yayınındabaşlıklı açıklamaya yer verilmiştir. Yazıdaşeklinde ifadeler bulunmaktadır.

Örgütün propagandasına yapan sitelerde şiddet çağrıları yapılmıştır.başlıklı yazıdabaşlıklı yazıda iseşeklinde açıklamalar yer almaktadır.

Çağrıların hemen hemen hepsinde şiddet unsurlarının olduğu açıktır. Kimse Kobani’yi masum göstermeye çalışmasın!..