Bu nasıl kin?

Afife ödül töreninde Sükun Işıtan en iyi kadın ödülünü aldı. Teşekkür konuşması yaparken Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'ya teşekkür etti. Salondan yuhalama sesi yükseldi. Davetliler salonu terk etmeye başladı.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, davetliler ödül töreni bitmeden salonu terk etmeye başladı. (Sözcü)

Türkiye’de sanat camiasındaki kesimde korkunç bir AK Parti ve Erdoğan karşıtlığı var. En küçük şeye tahammülleri bile yok. Bir ödül töreninde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’ya, Erdoğan tarafından o göreve getirildiği için tepki var. Dünyanın hiçbir yerinde olacak iş değil bu!

ABD’de Trump Hollywood ve kültür dünyası tarafından sevilmiyor. Ama Mel Gibson, Stallone gibi isimler Trump’ı seviyor diye dışlanmıyor. Sadece bize has bir durum bu...

Tamer Karadağlı, Erdoğan aleyhinde atıp tutsa baş tacı edecekler!.. Olabilecek şey değil bu. Muhalifler zaten imkân bulsa Erdoğan’ı destekleyenleri bir kaşık suda boğacaklar. Yıllardır kinleri geçmedi. Gezi olaylarından beri bu böyle...

Tamer Karadağlı’ya kızmalarının bir sebebi daha var. İşe gelmeyen oyuncular meselesi. Bakın Karadağlı bu konuda ne dedi:

Dizilerde oyna ama asıl işini yapma! Devletten ballı maaşını almaya devam et! Olacak iş değil... Çalışmayan oyuncuların teşviklerini kesmiş Karadağlı. Kendisini tebrik ediyorum.

Tamer Karadağlı ne yapsa muhalif sanatçılar tarafından sevilmeyecek. Sevilmemesi daha iyi bir şey. Demek ki doğru işler yapıyor. Kutuplaşmadan bahsedenler aslında onu en çok besleyenler. İçlerini nefret sarmış. Bu kesimi iyileştirmenin yolu da yok...