CHP bu iddialara nasıl cevap verecek merak ediyorum?

Aziz İhsan Aktaş iddianamesi çıktı. Özellikle Beşiktaş Belediyesi kısmında ciddi iddialar var. Aziz İhsan Aktaş’ın nasıl büyüdüğüyle ilgili kısım şöyle:

“Barka ve Bilginay şirketlerinin araç filoları yükseltilmiştir. Örgüt liderinin kardeşleri Ramazan Murat Aktaş ve Doğan Aktaş geçmiş dönemli SGK kayıtlarında kantin işletmeciliği yaparken örgüt kapsamında 7-8 bin filoluk araç kiralama şirketlerinin sahibi olmuşlardır. Faaliyet alanını genişleten örgüt lideri, kısa sürede ihale sayısını artırmış ve hızlı ekonomik büyüme sağlamıştır. Örgüt lideri ihaleler yönünden araç kiralama hizmetlerinin dışında bu araçların yakıtlarının da kendi uhdesinde karşılanması için petrol istasyonları kurarak kiralamış olduğu araçların yakıtlarını örgüte ait firmalar tarafından karşılanmasını sağlamıştır."

Peki Beşiktaş Belediyesi ile hangi ilişkilere girilmiş, bakalım. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş'in şu ifadelerine yer verildi:

"Aziz İhsan Aktaş'ın aldığı ihaleler kapsamında çalıştırılması gereken elektrikli 20 adet mini araç, çift katlı otobüs hiçbir şekilde kullanılmamıştır. Belediyeye kayıt dışı birçok araç verilmiştir. Bugün 170 aracın yaptığı iş için Aziz İhsan Aktaş'tan 360 araç alınmıştır. Bu araçların birçoğunun belediyeye teslim edilmediği, HGS ve yakıt giderlerinin belediye tarafından karşılandığı anlaşılacaktır. Bu usulsüzlükleri gizlemek için araçların GPS sistemleri sökülmüş veya takılmamıştır. Bu süreci organize eden Mustafa Mutlu ve Aziz İhsan Aktaş'tır. Çalışmayan araçlar için hak ediş ödemesi yapılmıştır."

İddianamede, şüpheli Rıza Akpolat'ın suç örgütü elebaşı Aktaş'la girdiği ticari ilişki doğrultusunda, örgütün faaliyet alanına giren yüksek bedelli ihalelerin 2020 yılından itibaren örgüte ait firmalara verilmesini sağlayan sistemin şüpheliler Ali Rıza Yılmaz ve Mustafa Mutlu aracılığıyla kurulduğu ifade edildi.

Belediyenin 2023 yılının Temmuz ayında açtığı çöp toplama kamyonu ihalesinin şartnamesinde 2020 model kamyonların alınmayacağının belirtilmesine rağmen teklifi kabul edilen araçlardan 5'inin 2019, 3'ünün ise 2017 model olduğunun belirlendiği iddianamede yer aldı. (Anadolu Ajansı)

Rıza Akpolat’ın çalışanı şüpheli Taner Çukadar'ın şu anlattıkları da önemli. Çünkü Rıza Akpolat’ın Aziz İhsan Aktaş’la ilişkisini gösteriyor:

"Rıza Akpolat bir gün bana, 'İki arabayı da sat' dedi. Galericilik yapan arkadaşım Taner G. ile görüştüm. Arabalardan birinin 5 milyon 500 bin lira, diğerinin ise 2 milyon ile 2 milyon 100 bin lira edeceğini söyledi. Bu hususu Rıza Akpolat'a ilettim. Kabul etmedi, araçların daha yüksek paraya satılacağını söyledi. Sonraki günlerde Alican Abacı'yı yanına çağırıp 'Aziz ile görüş iki arabayı 15 milyon liraya satın alsın' talimatını vermiş. Alican da bu konuda strese girmişti, olayı bana anlattı. Bir gün Alican odasına çağırdı. Gittiğimde Aziz İhsan Aktaş odada oturuyordu. Aziz İhsan Aktaş'ın araçlardan birini 9 milyon 500 bin liraya, diğerini ise 5 milyon 500 bin liraya satın alacağını söyledi. Aziz İhsan Aktaş bana İbrahim B. isimli birinin numarasını verdi. Bu kişi ile irtibat kurdum. Araçların devrini yaptım."

İddianamede Rıza Akpolat’ın CHP kurultayına da müdahil olduğu şöyle anlatılıyor:

"Şüpheli Rıza Akpolat'ın belediyenin yetki ve imkânlarını kötüye kullanarak kendisine haksız kazanç sağladığı, imar, inşaat ruhsatı, iskan izni, iş yeri açma, alkol ruhsatı ile belediyenin mal ve hizmet alımına ilişkin yaptığı ihaleler, reklam panolarının kiraya verilmesi, belediyeye ait taşınmazların satılması gibi işlemlerde ilgililerden para temin ettiği, rüşvet paralarından sağladığı kazançla gerek kendisinin gerekse de akrabalarının zenginleşmesini ve lüks hayat sürmelerini sağladığı, bunun dışında CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Meclisi Üyesi, Beşiktaş Belediyesi Meclis üyelerine düzenli maddi destek sağladığı tespit edilmiştir. Olağan Kurultay ve İl Başkanlığı seçimlerine yönelik 'şaibe' ve 'delegelerin satın alınması' iddialarının konu edildiği soruşturma ve kovuşturmalarda şüpheli-sanık sıfatıyla yer alması da dikkate alındığında, şüphelinin topladığı rüşvet paralarının bir kısmını Cumhuriyet Halk Partisinin yönetim kadrosunu dizaynında kullandığı değerlendirilmiştir."

Evet, CHP yönetimi bu iddialara cevap vermiyor ve yok sayıyor. Ancak mahkeme yok saymayacaktır!..