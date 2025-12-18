Neredesin Onuachu?

Tebrikler Alanyaspor. Akılcı bir oyun ve iyi bir skorla Trabzonspor’dan istediğini aldı Joao Pereira’nın talebeleri.

“O kupa gelecek” demekle olmuyor.

Hayaller dağ gibi ama gerçekler sabun köpüğü…

Sakatlık, millî takımlar ve cezalar derken tam 7 oyuncusundan mahrum olan son iki yılın finalisti Trabzonspor’un Alanyaspor karşısında bu şekilde maç kazanması zordu. Niye mi?

Zubkov ve Muçi neden yedek?

Zor dostum zor!

Mecburiyetler; Fatih Tekke’yi çok sayıda rotasyona sevk etmişti; kupaya kazanarak başlamak hayaldi.

Ne yapsın Fatih Tekke?

Tartışmasız yoklar arasında en çok aranan bordo mavililerin oyun planında “olmazsa olmaz” diyebileceğim Onuachu’ydu. Bir santrforda aranan fizik, teknik, bitiricilik, tecrübe, kalite ve gol… Ne ararsan hepsi onda mevcut. Ama böyle üstün bir silah olmayınca işler sarpa sarıyor. Vuruyorsun olmuyor, zorluyorsun Alanya’nın kaleci panterleşiyor...

Diyeceksiniz ki; “Zubkov var, Muçi var!”... Doğru! Ama ikisi de yedekti. Neden anlamadım. Onlar oyuna katılıncaya kadar Pina, Cihan, Bouchouari, Augusto, Olaigbe, Sikan oyuna tempo kazandırıp hareketlendirmeye çalışsa da yetmedi!

Gerçi ilk yarıda Ozan heyecan uyandırdı, ikinci yarıda Sikan’ın şutu direkten döndü. Tekke’nin geciken hamleleri de sonucu değiştiremedi. Zubkov, Augusto ve Muçi’nin şut denemelerine Victor’un geçit vermediği pozisyonlar bir bir kaçtı.

Güven boş kalınca

Özetle Trabzonspor, Beşiktaş maçındaki enerjiyi kupaya taşıyamadı. Hâl böyle olunca maça iyi başlayan Alanyaspor sağ kanattan rahat geldi. Efecan Karacan’ın sağdan açtığı ortaya iyi yükselen Güven Yalçın’ın kafa vuruşu fileleri havalandığında, “Savunmanın merkezinde Savic olsa Trabzonspor bu kadar basit gol yer miydi?” diye sormadan edemedim. İşte o gol; Alanyaspor’a Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda üç puanı getirdi.

Maçın adamı: Paulo Victor