Hac sevâbı kazanan fakir!..

Abdullah bin Mübârek hazretleri, bir “rüyâ” görür. Şöyle ki;

Gökten iki melek inip hasbihâl ederler. Biri sorar diğerine;

"Bu sene kaç kişi Hacca geldi?"

"Altı yüz bin kişi.”

"Kaçının haccı kabul oldu?"

"Hiçbirinin. Ama Şam'da Alî bin Muvaffak diye biri var ki, hacca gelmediği hâlde hac sevâbı kazandı.”

O anda uyanır...

Şam'a gidip bulur onu.

Gördüğü rüyâyı anlatıp;

“Sen ne hayırlı iş yaptın ki, hac sevâbını kazandın?" diye sorar.

O da şöyle anlatır:

Ben, ayakkabı tâmircisiyim. Otuz yıldır “nâfile hacca” gitmek istiyordum; ama yol parası tedârik edemediğim için gidemiyordum. Bu sene o parayı tedârik ettim. Ama yine gidemedim.”

"Neden gidemedin?"

O der ki:

-Benim, fakîr bir komşum vardı.

Bir gün onu ziyârete gitmiştim.

Odada nefis et kokusu vardı.

Kendisine, şaka yollu;

“Ocakta et pişirinsin gâliba, şunu getir de yiyelim” dedim.

Garip başladı ağlamaya!

“Niçin ağlıyorsun?” deyince;

“Çocuklar üç gündür aç. Günlerce iş aradım, bulamadım. Yol kenarında bir ‘ölü hayvan’ gördüm. Zarûret miktârı kesip eve getirdim. Pişen o ettir” dedi.

Yüreğim sızladı.

Yol parasını ona verdim...

Abdullah bin Mübârek; "Çok iyi yapmışsın" der.

Ve ağlayarak çıkıp gider!

