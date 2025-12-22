Paşa gönlü böyle istedi

Galatasaray, görmeye alıştığımız o boğucu, rakibi ceza sahasına hapseden ön alan baskısından uzak başladı maça. Daha çok avını yemek için doğru anı bekleyen bir Aslan görüntüsündeydi. Bunun için çok beklemedi ve Kasımpaşa’nın ikramını Barış Alper Yılmaz ziyafete çevirdi.

Günay’ın tribünlerin yüreğini ağza getiren hatasını, Kasımpaşalı Gueye topu ayağına dolaştırıp kaybedince, hızlı bir geçiş hücumu şansı doğdu. Barış Alper müthiş patlayıcılığıyla 50 metre topu sürdü ve Yunus’a “al da at” pası verdi. Yunus da perdeyi açan isim oldu.

Antrenman maçı gibi

Golle birlikte maçın çehresi de değişti. Emre Belözoğlu’nun oyuncuları farkın açılmasını önlemeye çalışan, kalesinin önünde kümelenen ve öne çıkmayı hiç düşünmeyen bir oyun anlayışına bürününce, sarı kırmızılı futbolcular da, “madem öyle” dercesine antrenman maçı gibi oynamaya başladı. İlk 45 dakikalık bölümde kaleci Günay hariç, bütün takım sanki şut idmanına çıkmış gibi Kasımpaşa kalesine 13 şut gönderdi. Gole en yakın vuruşlar Barış ve Yunus’tan gelse de kaleci Gianniotis kurtarışlarıyla farkın açılmasını önledi.

İcardi’nin hesabı başka

Devrede de durum pek farklı gelişmedi. Ne Kasımpaşa’nın hücum yapabilecek yetenekte ayakları ne de Galatasaray’ın ikinci golü atmak gibi bir hevesi vardı. Barış, Sane ve Yunus’un farkı açmak için çabaladığı yerde, İcardi kişisel hesabının peşindeydi. Normal şartlarda kenara alınması gereken ancak geçmişinin hatırına sahada tutulan Arjantinli, Sara’nın golüyle direnci kırılan ve savunmayı da bırakan Kasımpaşa ağlarını havalandırarak çok istediği rekoru kırdı. G.Saray da son 3 sezonda olduğu gibi bu sezonun da ilk yarısını önde tamamladı.

Maçın adamı: Yunus Akgün