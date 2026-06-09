Lokman Hakîm'e sormuşlar;

- "İlmi kimlerden aldın?"

“-Körlerden... Çünkü onlar, yoklamadan adım atmazlar” cevabını vermiş.

***

II. Ramses'e sormuşlar:

-"En büyük piramit hangisi?"

-"Kibrimizdir" demiş.

***

Orhan Gazi’ye sormuşlar;

-“En büyük zulüm nedir?”

-“Geciken adalettir” demiş.

***

Çiçero’ya sormuşlar;

-“Roma İmparatorluğu nasıl yıkıldı?”

-“İşi ehline vermedik” diye cevap vermiş.

***

Sultan IV. Murad’a sormuşlar;

-“Yardıma alışana ne olur?”

-“Emir almaya da alışır” diye cevaplamış.

***

Gorbaçov’a;

-“En büyük hatan neydi?” diye sormuşlar.

-“Yanlışı hep karşımızdakinde aradık” diye cevaplamış.

***

Stalin'e sormuşlar;

-"En büyük korkunuz?"

-"Sokakta yalnız başıma yürümek" diye cevaplamış.

***

İbn-i Sinâ’ya “Dünyada devası olmayan bir dert var mıdır?” diye sorduklarında;

- “Derdin devasızı, iyinin kötüye muhtaç olmasıdır” cevabını vermiş.

***

Bir bilge kişiye;

"-Dünyada en zor şey nedir?" diye sorduklarında şöyle cevaplar:

"-Sözdür. Çünkü anlamak da anlatmak da güçtür."

***

Eflatun'a sormuşlar; "İnsanoğlunun sizi en çok şaşırtan davranışları nedir?" Eflatun tek tek sıralamış;

"-Çocukluktan sıkılırlar ve büyümek için acele ederler. Ne var ki büyüdüklerinde çocukluklarını özlerler... Para kazanmak için sağlıklarını kaybederler. Ama sağlıklarını geri almak için de para öderler... Yarından endişe ederken bugünü unuturlar. Dolayısıyla ne bugünü ne de yarını yaşarlar... Hiç ölmeyecek gibi yaşarlar. Ancak hiç yaşamamış gibi ölürler..."

"Peki sen ne tavsiye ediyorsun?" diye sorduklarında yine sıralamış:

“-Kimseye kendinizi ‘sevdirmeye’ kalkmayın. Yapılması gereken tek şey, sadece kendinizi ‘sevilmeye’ bırakmaktır... Önemli olan hayatta ‘en çok şeye sahip olmak’ değil ‘en az şeye ihtiyaç duymak'tır…”



Ninem diyor ki; Vardığın yer kör ise kırp, topal ise sek!..

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