O bir yıldız

Yıldız böyle bir şey. Maç başında bir asist, sonra da klas bir gol. Kimden bahsettiğimi biliyorsunuz.

Reis onu dün duran top kullanımına da gönderdi. Salah’ın önümüzdeki maçlarda sık sık göreceğimiz bir yönü de ortaya çıktı böylece. Ortaları da adrese teslimdi.

Hakemden gaf üstüne gaf

Maltalı hakem gaf üstüne gaf yaptı. İlk yarıda Eskesen’in Bouchouari’ye taban girişinde güç transferi var, kırmızı olmalıydı. Piotr Parzyszek’in yine Bouchouari’ye ilk faulü net sarıydı. Aynı oyuncuya ikinci hareketinde sarı çıktı, yani o da atılmalıydı. Sahada ilk yarıda 9 olması gerekirken 11 rakip oyuncu vardı.

Mendy’yi Avrupa’da kullandı Reis. Melih’le birlikte sık sık dönüşümlü derine indiler. Melih aynı zamanda çizgide de top aldı dün. Bu da Reis’ın yeni uygulamalarından biri olacak. Böyle durumlarda Aral içeri yönelip on sekiz çaprazında kısa paslaşmalara giriyor. Rakip defansın dengesini dağıtıyor.

Onana artık oyun kuruyor

Bir başka yenilik de Onana’nın oyun kurulumuna girmesi. Bordo mavili file bekçisi sık sık on sekiz ilerisine çıkıp top dağıttı. Pennanen’in kornerden gelen topunda hatalı olsa da maç genelinde kurtarışları da iyiydi.

KuPS Kuopio temsilcimizin ayarında bir rakip değil. Trabzonspor’un Beşiktaş maçı provasıydı sanki. Alman çalıştırıcı bordo mavili takımın savunma gücünü artıracak gibi. O gelene kadar Trabzon’un en büyük handikapı sol savunmasıydı.

Maçın adamı: Salah

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