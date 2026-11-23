Fatih Tekke’nin ayrılığı sonrası Trabzonspor yönetiminin verdiği teknik adam kararı sezonu kurtardı. Thomas Reis’ın takımına sadece savunma dokunuşu bile yeterli oldu. Bordo mavililer rakibi karşılarken kompakt kalıyor. Alman çalıştırıcı ligde yedinci maçına çıktı bunlardan altısında gol yemedi. Dün Eyüpspor ilk geçişini 32. dakikada yakalayabildi ve başında bir anda dört Trabzonsporlu futbolcu belirdi.

Trabzon’un zaafı

Günümüz futbolunda başarıyı yakalamanız artık rakip alanda çoğalmakla ve bu bölgede isabetli, dikine, hızlı pas, yoğun hücum varyasyonlu oyunla mümkün. Üst düzey ekipler 3-2-5 veya 3-2-2-3 gibi dizilişlerle futbolu yeni bir boyuta taşıdı. Trabzon’un bu konuda gelişmesi gerekiyor.

Önceki haftalarda Trabzon’daki bir zaafı dile getirmiştim. Beklerin hücum varyasyonlarına katkısının zayıftı. Pina dün bu anlamda önemli işler yaptı. Sık sık asist zone bölgesine inip rakip defansın dengesini bozdu. Gol de onun ortasıyla geldi. Emre Bilgin’in kurtarışları olmasa maç ilk yarıda bitecekti.

Salah’ı iyi kapattılar

İstanbul ekibi Salah’ın bölgesini kalabalık tuttu, bu da çok normaldi. Mısırlı yıldızın etkinliği azaldı. Saviolo’nun daha yırtıcı olması gerekiyor.

Orta sahanızda Fabinho gibi bir isim varsa korkmadan ve riskiniz düşük şekilde rakip bölgede oyun kurabilirsiniz. Önemli bir transfer Fabinho. Ozan’la birlikte dönüşümlü olarak hücuma katkı verdiler.

Trabzonspor üst üste yedinci maçını da kazandı. Fakat takımın eksikleri var. Stoperlerin skor ve oyun kurulumuna katkısı henüz yetersiz. Rakip on sekizin iki çaprazında da daha yıpratıcı ve hızlı olmalılar. Reis’ın dün ikinci yarıda maçın momentumunun Eyüpspor’a geçtiği anlarda (55-75 dk.) orta sahaya takviye yapması gerekiyordu, geç kaldı. Ters bir sonuç çıkabilirdi.

Maçın adamı: Emre Bilgin

Ömer Çetin’in önceki yazıları...