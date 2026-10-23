Trabzonspor yükseliyor

Bütün dünyada kabul gören bir futbol kaidesi var. Geçiş oyununda en önemli unsur savunmadan gelen topun ilk atıldığı oyuncudur. Yani sistemin verimli olması için bu oyuncunun rolü hayati önemdedir, yoksa planınız çöker. Salah, Reis’in gelişi sonrası bunu harika uyguluyor. Dün de çizgide başlasa da yerinde durmadı. Sık sık orta alana gelerek top alıp oyun kurdu.

Hearts ataklarında Trabzonspor on sekizi önünde en az sekiz adam oluyor. Salah’ı olan bir teknik adam için bütün yapılması gereken de budur. Dün Bouchouari ve Mendy ile ikinci bölgeyi parselleyen bordo mavililer maçın ilk on dakikası hariç rakibine alan bırakmadı.

Dju yerinde durmadı

Kapılan toplar özellikle ikinci yarıda isabetli paslarla ön alana aktarıldı. Dju çok verimli bir transfer. İstasyon uygulamaları göz doldurdu. Gezici de oynuyor ve zekâ ürünü bir penaltı aldı. Sık sık Salah’ın boşalttığı sağ çizgiye yanaşıp içeri dikine toplu koşularla İskoç defansını dağıttı.

Beklerin verimi artmalı

Cabral’ın Dünya Kupası’ndaki muhteşem golü hafızalarda ama şu ana kadar Trabzon’da hafızalarda yer edecek bir bek profili sergileyemedi. Melih de dün sağ beki yadırgadı. Modern futbolda beklerin bindirmeleri, öldürücü ara pasları ve adrese teslim ortaları olmalı.

Reis dün rotasyonlu on bir kullansa da beşinci maçını da kazandı. Alman çalıştırıcı bu takıma ‘cuk’ oturdu. Ne yapacağını biliyor. Trabzon’un bütün derdi savunma zaaflarıydı. Onu giderdi ve işine bakıyor. Fırtına her geçen hafta daha da üzerine koyarak gelişiyor. Bu olumlu gidişin Süper Lig’de bu sezon şampiyonluk yarışına da pozitif etkisi olacaktır.

Maçın adamı: Dju

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