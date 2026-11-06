Salah’a kilit

Trabzon maça temkinli başladı. Reis ile birlikte bu sezon yoğun olarak takımı set oyunundan çok ‘rakibi karşılayıcı’ göreceğiz. Alman çalıştırıcı sık sık geçiş arayacak. Fakat karşıdaki takım da son Avrupa Ligi finalisti ve Bundesliga üçüncüsüydü. Üstelik dünkü on birdeki altı (üçü defansta) oyuncusu son finalde forma giyen isimlerdi. Alman ekibi kompakt kaldı.

Planlar suya düştü

Rakibi karşılayıp ilk topun atılacağı ismin Salah olduğunu sadece biz değil bütün dünya biliyor. Mısırlı yıldızın alanını Makengo, Grifo, Engelhardt üçgeninde sürekli daralttılar. İşte Reis’in büyük problemi bundan sonra da bu olacak. Bir ‘B Planı’ üretecek mi? Onu merak ediyorum ve bundan sonra da gözlemleyeceğim. Çünkü Salah iyi marke edildiğinde planınız kolayca suya düşebilir.

Alman ekibinin bulduğu golde ön direkte hiçbir Trabzonsporlu yoktu. İlk yarıda isabetli şutumuz da yoktu. Saviolo, Kübler’in markesinden, Muçi de rakip on sekiz önü darlığından çıkamayınca Trabzon üretken olamadı. Freiburg ise ilk 45’te 10 gol girişimi yapmıştı ve üç şut isabeti sağladılar. Bu bölümde tek tehlikeyi son dakikada Salah’la üretebildik.

Temaslı oynadılar

Sezon başlayalı üç ay oldu, Onuachu hâlen daha hantal. Dün de rakip tandemi yıpratamadı, istasyona geldiğinde ikili mücadeleleri kaybetti. Freiburg sert savunmasının yanında birebir temaslı oyunda da Trabzon’u bozdu.

Hep yazdığım eksiklik dün de sahada bağırdı âdeta. Trabzon’un kanat bekleri hücum varyasyonlarına katılmakta yetersiz kaldılar. Rakibin dengesini bozabilmek, hataya zorlamak için bunu yapmak zorundasınız.

Maçın adamı: Kübler