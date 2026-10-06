Montella’nın B planı yok

Vincenzo’nun B planı yok. Olsaydı Avustralya ve Paraguay şokları yaşamazdık. Pivot santrforsuz sisteme öyle inanmış ki, alternatifini düşünmüyor. Dolayısıyla Deniz Gül kulübede oturuyor. 4-6-0 ile (ki kendisi bu dizilişi kabul etmiyor) Adanaspor’da sonuç almıştı, bizi Dünya Kupası’na götürürken de başarmıştı. Fakat taktiğiniz rakibe göre değişir, değişmeli. Bu sistemde öndeki altı oyuncunuzun skorer ve savunma yönü dengeli ve hatta baskın olmalı.

Savunma planımız beşliydi

Dün orta sahamızda bu tarife uyan kaç oyuncu sayabilirsiniz? Salih ve İsmail tipik kesici, İrfan, Aral ile Yunus zaten kanat ağırlıklı hücumcular. İlk üç maçta yediğimiz kolay gollere çözüm için Ferdi’yi sağ kanada çekti. Zeki, Abdülkerim ve Ozan’la üçlü stoper yapıp, Ferdi ile Eren’i hücumları karşılarken içeri yanaştırdı. Kalabalık on sekiz önü ve içi savunmasını planladı.

Hücum çeşitlememiz zayıftı

Böyle bir on birle oyun planını çeşitlendiremezsiniz. Set hücumu yapmanız zordur. Zaten öyle de oldu. Uzun toplarla Yunus ve geriden sürpriz isim Ferdi’yi buluşturmak istedi takım. Bütün oyun planımız buydu işte. İkinci yarıyla birlikte öne çıkınca etkili olmaya başladık. Aral golüyle hem moral buldu hem de moral verdi.

Barella EURO 2020’de sol savunmamızın başına bela olmuştu. Dün Vergara ile birlikte etkili ataklarda hep ikisi vardı. İtalya spor medyası Scamacca için heyecanlıydı. Vuruş kalitesi bizi üzse de üst düzeydi.

Maçın adamı: Barella

Ömer Çetin’in önceki yazıları...