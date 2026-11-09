Gidişi en erken taraftar görüyor!

Başından beri söyledik. Bu takımın merkez orta sahası ve savunma tandeminde büyük problem var. Üzerine bir de teknik adam yanlışları gelince Kasımpaşa ve Celtic maçları kâbus oldu. Takım kötü gidiyor. Geçiş hücumları Beşiktaş’ı tüketiyor. G.Birliği’ni yenseniz ne olur ki? İki golünüz de iki yıldızın üretimiyle gelebildi!

Eski Beşiktaş’la mukayese edin

Şenol Güneş’le Şampiyonlar Ligi başarısı yaşamış eski Beşiktaş’a bu takımdan kaç oyuncu alırsınız? İtaliano’nun takımına buna göre puan verebilir, gidişatı görebilirsiniz. Galiba en erken de taraftar görüyor. Dün tribünlerde boşluklar vardı, eski coşku yoktu.

Nerede eski hırsın İtaliano?

İtaliano’da sezon başındaki o hırsı görebiliyor musunuz? Napoli ve Juventus spekülasyonları gerçekse bir an önce yönetim bir karar vermeli. Değilse bu ‘hırs düşüşü’ nedir? Son iki maçla takımda da coşku dibe vurdu.

Kartal çağdaş futbolun hiçbir özelliğini sergileyemiyor. Dün de takımın boyu 40-50 metre arasındaydı, böyle futbol olur mu? Yavaş oynuyorlar. Kanat bekleri hücum organizasyonlarında yoklar. Rakibi dün de boğamadı Beşiktaş, buna şampiyon takım futbolu denebilir mi? Ne rakip on sekiz çaprazlarında ikili-üçlü hücum varyasyonları, ne karşı defans ardına sarkan sürpriz oyuncular, ne de adrese teslim ortalar var takımda.

Trabzon ve Amed’e mağlup oldular. Şimdiden ligde üç yenilgileri var. Bu gidişle Beşiktaş erken havlu atacak. Yönetim ne yapmayı düşünüyor, gelen tehlikenin farkındalar mı?

Maçın adamı: Trossard

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