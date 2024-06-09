Bunlar bir fırsat mı?

Borsa İstanbul’da BİST100 endeki geçen hafta %2,50 değer kaybı yaşayarak, 10.138 puandan kapanış gerçekleştirdi. Endekste üç hafta önce görülen 11.088 zirvesinde göre düşüş %8,56 oldu. BİST100’de yılbaşından itibaren prim ise %35,70’e geriledi.

Temel olarak bakıldığında; ilk çeyrek bilançolarında öz sermaye kârlılık oranlarının ve kâr marjlarının, geçen yıla göre gerilediği görülüyor. Yani şirketler, bu yıl daha düşük kârla çalışıyor. Stabil döviz kuru ve yüksek TL maliyeti; satış gelirlerini düşürürken, finansman giderlerini artıyor.

Gelişmelere bakıldığında; işlem vergisi konusunun netleşmesi bekleniyor. Bankacılık sektöründeki yükselişlerin, haber akışına bağlı tersine dönmesi de endeks üzerinde etkili oldu. Bu ay gri listeden çıkış ve gelecek ay Moody’s’ten not artışı beklentileri olumlu haberler tarafında...

Teknik olarak bakıldığında; BİST100 endeksi 10.300-10.400 bandındaki destek noktasının altına geriledi. Bu bölge ilk direnç olarak takip edilebilir. Aşağıda 10.050 ilk önemli destek olarak öne çıkabilir.

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Altın da geçen hafta dikkat çekti. Cuma gününe kadar yükselen ons 2380 dolar ve gram 2470 TL’nin üzerini test etti. Cuma açıklanan verilere göre; Çin Merkez Bankasının altın rezervi mayısta 72,80 milyon ons seviyesinde sabit kaldı. Yani geçen ay altın alımı yapılmadı. ABD’de 184 bin artması beklenen tarım dışı istihdam, 272 bin kişi ile tahminleri aştı. FED’e dair faiz indirimi beklentileri ötelendi. Dolar endeksi ve ABD tahvillerinde yükseliş yaşandı. Bu gelişmelerle ons 2294 dolara ve gram altın 2386 TL’ye geriledi. Önümüzdeki hafta ABD TÜFE verisi önemli. %3,4 olarak öngörülen TÜFE’nin beklenti altında kalması, altına merhem olabilir. Onsta son iki ayın desteği 2280 dolar ve gramda 2370 TL’de bulunuyor.

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Altında Çin’in, tekrar sahaya döndüğü görülebilir ve ötelense de ABD’de faiz indirimi beklentisi sürüyor. Öte yandan risk primi düşen, rezervleri ‘artı’ya dönen, enflasyonda belirgin düşüşün başlangıcında olan Türkiye’nin de makro hikâyesi pozitif devam ediyor.

10.000 TL GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Dolayısıyla uzun vadeli düşünen ve nakitte olanlar için, piyasalarda bu tarz gerilemeler; seçici olmak, ‘zarar kes’ disiplinine bağlı kalmak ve kademeli stratejiyle ilerlemek kaydıyla değerlendirilebilir.

MEVDUAT (TL) ........................ 10.101 TL

DOLAR..................................... 10.037 TL

ALTIN (Gram) ..........................9.909 TL

BORSA (Bist100) .....................9.750 TL

Not: 31.05.2024 / 07.06.2024

EN ÇOK YÜKSELEN HISSELER (BIST100)

HİSSE .............. SON ..............DEĞİŞİM

MIATK ............... 59,35 ..............%19,08

ULKER ..............159,70 ...............%17,00

PETKM ...............21,64 .................%6,18

TURSG ................80,15 ................%5,60

SASA ................. 46,20 ................ %5,05

CCOLA ............ 798,50 ................%4,86

DOHOL ...............14,78 ................%4,30

AKFGY ................. 2,33 ................%4,02

TUKAS ..................7,55 ................%3,99

BIOEN .................19,35 ................ %3,70

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER (BIST100)

HİSSE .............. SON ..............DEĞİŞİM

AGROT ................15,92 ...............%-13,71

DOAS .............. 268,50 ..............%-11,39

AKBNK ..............59,30 .............%-10,69

KCHOL ............. 213,00 ............. %-10,58

ALBRK ................. 5,42 ............... %-9,52

ISMEN ................35,20 ...............%-9,47

AKCNS ..............129,70 ...............%-8,98

CWENE ............ 215,90 ...............%-8,56

ODAS ....................7,97 ...............%-8,39

VESBE ................ 21,86 ................%-8,31

PİYASALARDA GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Türkiye’de enflasyon mayısta; aylık bazda %3,37 ve yıllık %75,45 olarak açıklandı.

Avrupa Merkez Bankası; 5 yıl sonra politika faiz oranını %4,00’ten %3,75’e düsürdü.

ABD’de Tarım Dısı Istihdam; mayısta 272 bin artısla, 182 bin olan beklentiyi astı.

PIYASALARDA GELECEK HAFTA NE OLACAK?

10 Haziran Pazartesi

Türkiye/Cari Denge (Nisan)Türkiye/Is Gücü Verileri (Nisan)Türkiye/Sanayi Üretimi (Nisan)

Türkiye/Perakende Satıslar (Mayıs)

ABD/TÜFE (Mayıs)ABD/Faiz Kararı

Türkiye/Konut Satısları (Mayıs)ABD/ÜFE (Mayıs)

Türkiye/TCMB Anketi (Haziran)