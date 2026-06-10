"Allahü teâlâ, yedi kimseyi, Arş-ı azîmin gölgesinde o günde gölgelendirir..."

Sual: Mahşer günü, Arş'ın gölgesinde gölgelenecekler var mıdır, varsa bunlar kimlerdir?

Cevap: Bu konuda Ebû Hüreyre hazretlerinin rivâyet ettiği bir hadis-i şerifte, Resûlullah Efendimiz buyuruyorlar ki:

(Allahü teâlâ, yedi kimseyi, Arş-ı azîmin gölgesinde o günde gölgelendirir. O gün Arş-ı azîmin gölgesinden başka gölgelenecek yer olmaz. Yalnız Arş-ı azîmin gölgesi olur. Bunlar: 1-Adil devlet başkanı. 2-Allahü teâlâya taatte bulunarak yetişen genç. 3-Allahü teâlâyı tenhalarda zikredip ve gözlerinden Allahü teâlânın korkusundan yaş akıtan kimse. 4-Kalbi mescide bağlı olan kimse. 5-Sağ elinin verdiği sadakayı, sol elinin bilmediği kimse. 6-Birbirini Allahü teâlâ için seven iki kimse. 7-Bir cemal sehibi, güzel bir kadın kendisini davet ettiği zaman, ondan kaçıp, Âlemlerin Rabbi olan Allahü teâlâdan korkarım diyen kimse.)

Sual: Bazı kimseler, 'Allah aşkına şunu yapar mısın?' diyorlar. Böyle söylemek ve bu şekilde söyleneni yapmak uygun olur mu?

Cevap: Bu konuda Hadîkada deniyor ki:

“And vererek, mesela 'Allah aşkına' diyerek bir kimseden dünyalık şey istemek caiz değildir. Hadis-i şerifte, bunların melun oldukları bildirildi.”

Dürer ve Gurerde, İbni Âbidîn ve Hadîkada deniyor ki:

“Bir Müslüman, 'Allah hakkı için şunu yap' derse, bunu yapmak lazım olmaz, yani yapmamak günah olmaz ise de, taat, hattâ mubah olan şeyleri yapmak iyi olur. 'Peygamber hakkı için' yahut ölü veya diri bir 'veli hakkı için' dua etmek haramdır. Çünkü, kimsenin Allahü teâlâ üzerinde hakkı yoktur. Âlimlerin bir kısmı böyle ictihad etti ise de, böyle dua etmek, 'Ya Rabbi, onlara vermiş olduğun hak için' niyeti ile caiz olur. Çünkü, Rum suresinin 47. âyetinde meâlen; (Üzerimize hak oldu ki, müminlere yardım ederiz) buyuruluyor. Allahü teâlâ, En'âm suresinin 12. âyetinde meâlen; (Allahü teâlâ kullarına merhamet etmeyi kendisine lazım kıldı) buyurup, merhamet ve ihsan ederek, sevdiklerine haklar verdiğini göstermektedir.” Bezzâziyye fetvasında, ölü veya diri, peygamberlerin ve evliyanın hürmetleri için dua etmenin caiz olduğu bildirilmektedir.

Sual: Din bilgilerini ve İslam âlimlerini kötülemek, imanı giderir mi?

Cevap: İslam bilgilerine inanmamak, bunları ve din âlimlerini aşağılamak, küfr-i cühûdî yani inat ederek inkâr olur.

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