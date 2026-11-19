Bir Müslüman, özrü yok iken namazını kılmadan vakit çıkarsa, büyük günah olur.

Sual: Bir namazın kişiye farz olması, o vaktin girmesi ile mi başlar?

Cevap: Bir Müslümanın, herhangi bir namazın vakti gelince, bu namazı kılmaya başladığı vakit, o namazı kılması farz olur. Kılmadı ise, vaktin sonunda, yani vaktin çıkmasına, abdest alıp namaza başlayacak kadar zaman kalınca, kılması farz olur. Özrü yok iken kılmadan vakit çıkarsa, büyük günah olur. Özrü olanın da, olmayanın da, vaktinde kılmadığı namazı, vakti çıkdıktan sonra, kaza etmeleri farz olur. Çocuk baliğ olunca, kâfir veya mürtet, Müslüman olunca, kadın temizlenince, deli ve baygın şifa bulunca, uykuda olan uyanınca da böyledir. Yeni Müslüman olana evvela namazın şartlarını öğrenmesi farz olur. Öğrendikten sonra, kılması da farz olur. Vakit girdikten sonra, kılmadan uyumak özür olmaz. Bunun, vakit çıkmadan uyanması için tedbir alması farz, vakit girmeden uyuyanın alması ise, müstehaptır.

Sual: Peygamber Efendimizin, peygamber olduğu, sözleri ve bütün hayatı ile açıkça belli değil midir?

Cevap: Resulullah Efendimizin kendi sözlerine hadis-i şerif denir. Hadis-i şerifleri de öğrenmek ve muhafaza etmek için, şaşılacak bir dikkatle çalışılmıştır. Peygamber Efendimizin her sözü, huzurunda bulunan Eshab tarafından ezberlenmiş, işitmeyenlere ve sonra gelenlere söylenmiştir. Böylece, sonsuz bir denize benzeyen İlm-i hadis meydana gelmiştir. Kur'ân-ı kerimin eşsiz bir mucize olduğu meydanda olmakla beraber, hazret-i Musa'nın ve hazret-i İsa'nın karışık ve karanlık tarihlere dayanarak peygamber olduklarına inanıyorlar da, bütün hayatı ve sözleri inceden inceye meydanda olan ve her hâli peygamberliğine şahit olan Muhammed aleyhisselamın peygamber olduğuna niçin inanmıyorlar? Yahudilerle Hıristiyanların bu inkârlarına ve inatlarına hem şaşılır, hem de teessüf olunur.

Sual: Açıktan günah işleyen birinin okuduğu ezana göre namaz kılınabilir mi?

Cevap: Konu ile alakalı olarak İbni Âbidînde deniyor ki:

“Namaz vaktini bilen, akıllı baliğ, adil bir erkeğin ezanına inanılır. Fasık olan müezzinin, imamın haber vermesine inanılmaz. Vaktinden evvel okunan ezan sahih olmaz ve büyük günah olur. Ezan, belli kelimeleri, belli şekilde okuyarak, namaz vaktinin girdiğini bildirmektir. Yüksek yere çıkıp okumak sünnettir.”

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