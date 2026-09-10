Ölünün bedenini yakmak!

“Allahü teâlâ, meyyitin toprağa gömülmesini emreyledi. Hindû kâfirleri ölülerini yakıyorlar."

Sual: Müslüman veya gayr-i mislim bir ölünün, zaruretsiz kabrini açıp ölünün kemiklerini çıkarmak, kırmak ve yakmak caiz olur mu?

Cevap: Kabri açıp, ölünün kemiklerini kırmak, kemikleri açıkta bırakmak, yakmak, diriye olduğu gibi, ölüye de eziyet verir, haramdır. Gayr-i müslim vatandaşların da kemiklerini kırmak, yakmak caiz değildir. Çünkü bunları, diri iken incitmek haram olduğu gibi, ölülerini de incitmek caiz olmaz. Harp hâlinde olan gayr-i müslimlerin kabrini açmak caiz ise de, onların da ölüsünü yakmak caiz değildir. Kâmûs-ül-a'lâmda diyor ki:

“Hindistan'da, Berehmen kâfirleri, mevtalarını Ganj Nehri'ne atıyorlar. Timsahlar parçalıyor, yiyorlar. Pis kokular ve kolera gibi, sari, bulaşıcı hastalıklar hasıl olduğundan, mabetlerinde yakıp, küllerini bu nehre atmaya başladılar.”

Abdül'Azîz Dehlevî hazretleri, Abese sûresinin tefsirinde buyuruyor ki:

“Allahü teâlâ, meyyitin toprağa gömülmesini emreyledi. Hindû kâfirleri ölülerini yakıyorlar. Ölü yakılınca, beden gözden kayboluyor. Ruhun beden ile bağlılığı hiç kalmıyor. Ölü gömülünce, ruh bedene ve bedenin bulunduğu mezara bağlı kalır. Ruhun bağlı bulunduğu belli yer olur. İnsanlar burasını ziyaret ederek, ruhları meyitin ruhu ile tanışırlar, birbirlerinde faydalanırlar. Okunan âyetlerin, duaların ve sadakaların sevapları ruha kolay vasıl olur. Dirilerin de, evliyanın, salihlerin ruhlarından istifadeleri kolay olur.”

Sual: Ölen kimsenin arkasından ağlamanın dinen bir mahzuru var mıdır?

Cevap: Meyyit yani ölen kimse için gözyaşı ile ağlamak caizdir. Ancak yüksek sesle ağlamak, meyyite azap verir.

Sual: Kur’ân-ı kerimi anlamak için ne yapmak lazımdır?

Cevap: Kur’ân-ı kerimin hakiki manasını anlamak, öğrenmek isteyen bir kimse, din âlimlerinin kelam, fıkıh ve ahlak kitaplarını okumalıdır. Bu kitapların hepsi, Kur’ân-ı kerimden ve hadis-i şeriflerden alınmış ve yazılmıştır. Kur'ân tercümesi diye yazılan kitaplar, doğru mana veremez. Okuyanları, bunları yazanların fikirlerine, düşüncelerine ve maksatlarına esir eder ve dinden ayrılmalarına sebep olur.

Sual: İslam âlimlerine ve onların yazdıkları kitaplara inanmamak imanı giderir mi?

Cevap: İslâm bilgilerine inanmamak, bunları ve din âlimlerini aşağılamak da, küfür olur.

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