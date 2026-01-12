Mübârek Mi’râc Gecesi -1

“Mübârek geceler”, İslâm dîninin kıymet verdiği gecelerdir. Cum’a, bayram ve kandil gece ve günleri, Müslümânların mübârek gece ve günleridir.

Bildiğiniz gibi, 20 Aralık 2025 Cumartesi’yi 21 Aralık Pazar’a bağlayan gece, Receb ayının ilk gecesi ya’nî 30 Cemâzil-âhır 1447’yi 01 Recebü’l-ferd’e bağlayan gece idi. Binâenaleyh, 21 Aralık 2025 Pazar günü, mübârek üç aylar ve bunların ilki olan Receb ayı başlamıştı. Receb ayı, harâm ayların 2.si, 3 ayların 1.si, hicrî-kamerî ayların da 7.sidir.

Resûlullah Efendimiz, Recep ayının başında "Yâ Rabbî, Receb ve Şa’bân aylarında bizler için bereket kıl ve bizi Ramazân ayına da eriştir" diye duâ ederdi; kezâ Şa’bân ayına çok değer verir ve o ayda çok oruç tutardı.

25 Aralık 2025 (05 Receb 1447) Perşembe günü ise, mübârek “Regâib Kandili”ni idrâkle şereflenmiştik. İnşâallah 15 Ocak 2026 [26 Receb 1447] Perşembe günü de “Mi’râc kandili”ni idrâkle şerefleneceğiz.

Burada şunu ifâde edelim ki, bazı mekânlar emsâline göre daha mukaddes; bazı insanlar akrânına nisbetle daha muhterem kılınmış oldukları gibi, bazı zamanlar da, benzerlerine nazaran daha kudsî, daha mukaddes, daha mübârek kılınmışlardır.

Nitekim altın madeni; bakır, demir ve kömür gibi madenlerden çok kıymetlidir. Kezâ yâkût taşı, diğer normal taşlardan çok üstündür. Bunun gibi gül çiçeği de, öbür çiçeklere göre çok daha değerlidir.

“Bereketli, hayırlı, faydası bol, feyizli” demek olan “mübârek” sıfatıyla sıfatlanan ve İslâm dîninin kıymet verdiği, Müslümânların, benzerlerine nisbetle çok husûsî kıymet verilmiş olan on mübârek geceleri vardır. Cenâb-ı Hak, bunları hicrî-kamerî sene içerisinde dağıtmıştır. Bazı aylarda tek, bazılarında iki, bazılarında ise daha fazla mübârek gece vardır.

“Mübârek geceler”, kronolojik sıraya yani hicrî-kamerî sene içerisindeki yerlerine göre şunlardır:

1 Muharrem [Müslümânların hicrî yılbaşı] Gecesi, Aşûre [10 Muharrem] Gecesi, Mevlid [12 Rebîu’l-evvel] Gecesi, Regâib [Receb-i şerîfin ilk Cuma] gecesi, Mi’râc [Receb-i şerîfin 27.] Gecesi, Berât [Şa’bân-ı muazzamın 15.] Gecesi, Kadir Gecesi [Ramazân ayı içerisinde gizlenmiş bir gecedir], Fıtır [Ramazân] Bayramının 1. gecesi, Arefe [9 Zilhicce] Gecesi, Kurbân Bayramının 1. Gecesi [10 Zilhicce].

Bildirilen bu on geceden başka, Fıtır (Ramazân) ve Adhâ (Kurbân) bayramlarının diğer geceleri, Zil-hicce ayının ilk on gecesinden kalan 8 gece, Muharremin ilk on gecesinden kalan 8 gece ve her Cuma ve Pazartesi gecesi de mübârektir. [Toplam 133 gece oluyor.]

Receb ayını ta’kîb eden Şa’bân ayı da, içerisinde “Berât” kandilinin bulunduğu bir aydır. Şa’bân ayı da, 20 Ocak 2026 Salı günü başlayacaktır inşâallah.

Âişe vâlidemiz (radıyallahü anhâ) buyurmuştur ki:

“Resûlullahın, [Ramazân ayı müstesnâ olmak üzere] hiçbir ayda, Şa’bân ayından daha çok oruç tuttuğunu görmedim. Bazen Şa’bânın tamâmını oruçlu geçirirdi.” [Buhârî]

