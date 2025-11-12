7 Kasım 2025’te ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Tacikistan devlet başkanlarını akşam yemeğinde ağırladı.

Bu devlet başkanları, yıl içinde daha önce de Çin ve Rusya devlet başkanlarıyla bir araya gelmişlerdi…

Diğer yandan biz de 12 Kasım 2021’de İstanbul Zirvesinde kardeş devletlerimizle birlikte Türk Konseyi’nin adının "TDT-Türk Devletleri Teşkilatı" olarak değiştirdiğimizi ilân etmiş, 3 asırlık rüyanın sabahına uyanmıştık.

Bizim "Türkistan", dediğimiz Türk İli’ne Batı "Orta Asya" demekte. Neye göre Orta Asya? Neye göre Yakın Doğu, Orta Doğu, Uzak Doğu ise ona göre. Londra’yı merkez almış bir sömürge tarifi…

Uluğ Türkistan aslında tek parça iken geçen asırda komünist Rusya ve komünist Çin arasında paylaşıldı. Yukarıda saydığımız bu 5 devletin olduğu coğrafyaya Soğuk Savaş döneminde "Batı Türkistan" Çin hâkimiyetinde kalan bölgeye ise "Şarkî Türkistan" denirdi. Almanya’nın "Doğu Almanya-Batı Almanya" diye bölünmüş olması gibi Türkistan da bölünmüştü. Şu gün dünyada şiddetli katliam ve mezalim gören 3 vatan vardır. Gazze merkezli Filistin, Sudan ve Şarkî Türkistan. Bizde umumiyetle Doğu Türkistan diye anılsa da resmî adı Şarkî Türkistan’dır.

I. Dünya Harbi’nden sonra Rusya’da ve Çin’de de rejim değişmişti. Rusya’daki rejime "kızıl kapitalizm" denirken Çin’deki rejime "sarı kapitalizm" deniyordu. Amerika ise "kara kapitalizm" tarifiyle ifade ediliyordu. 1945-1991 arası SSCB- Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Çin’den Baltık Denizi’ne kadar milyonlarca km2’ye hâkimdi. Asya ve Avrupa’daki 15 devlet peyki, uydusu idi. Gücünü Kızılordu’ya dayandırıyordu. Bu efsânevî kuvvet, 24 Aralık 1979’da garip Afganistan’a saldırdı. Hind Okyanusu’na kapı açmak istiyordu. Ne var ki günümüzde İsrail’in Kassam Tugayları önünde perişan olması gibi Sovyetler, bir avuç mücahid önünde tutunamayarak 15 Şubat 1989’da işgaline son verip mahcup ve ezik olarak gitti, 26 Aralık 1991’de de dağıldı. Kızıl imparatorluk dağılırken Sarı İmparatorluğu da aynı akıbetin beklediği düşünülüyordu. Aksi oldu. Mao Çin’i, Lenin Rusya’sından daha iş bilir çıktı. Pekin, komünizm ile kapitalizmin terkibine gitti. II. Dünya Harbi’nden sonra Japonya’nın montaj sanayiinden başlayıp oradan sanayie yükselme tecrübesini göz önüne alarak bunu geliştirdi ve bugünkü dünyada üretim merkezi oldu. Gelinen noktada Japonya, Çin, Güney Kore sanayi ve teknolojide Batı’nın çok ciddi rakibidir. Çıkar izleyicisi Yahudi sermâyesinin de Çin’e taşındığı bir gerçektir. Tek kutuplu dünyada ABD, Çin’i rakip olarak görüyor. Çok Kutuplu Dünya doğmadan, dünya yeniden iki kutuplu dünyaya dönüşebilir. Bu da insanlığın hayrına olmaz. Çünkü; bunlarda merhamet ve adalet yok!

ABD-Çin çekişmesinde seyir ne olur? Ciddi borçlar içinde ev sağlık sigortasına bile el koyan Amerika, bir geriye sayış sürecinde. Amerikan ağacı içten içe çürümekte. Şunu şimdiden kaydetmeli ki çok kutuplu dünya gerçek olamazsa bundan zarar görürüz.

Sn. Trump, 5 Türkistan devlet reisini Rusya ve Çin’e karşı yanına çekmekle zamanla Ukrayna örneğinde olduğu gibi belki taşeron kuvvet olarak kullanmak için "Akkonak" diyebileceğimiz mekânda âlây-ı vâlâ ile ağırladı. Kazakistan Cumhurbaşkanı, Sn. Kasım Cömert Tokayev bu havanın sekri ile olsa gerek ölçüsüz bir iltifatla Trump’ın narsist tarafını cilâladı…

Amerika’nın Türk ili devlet büyüklerini DC’de konuk etmesinin diğer kuvvetli sebebi de bu topraklardaki inanılmaz elementlerdir. Kazakistan dünyadaki en büyük uranyum müstahsilidir. Özbekistan, altın memleketidir. Türkmenistan nabit gaz yatağıdır. Diğer iki devlette de araştırmalar sürüyor…

Amerika, Rusya’ya karşı set örme ve yer altı servetlerine ulaşma noktasında bunları yaparken Türk devletleri de Amerika’nın himâyesinde Rusya’nın gölgesinden kurtulma derdindeler. Tekrar işgal yaşamak istemiyorlar. Ne var ki Washington’a pirince giderken evdeki bulgurdan olma tehlikesi de var. Trump, İsrail’e destek için bir kısım Arap devletlerine imzalattığı, üstüne üstlük onların petrolüne konduğu gibi "İbrahim Andlaşması"nı maalesef Kazakistan devlet Başkanı’na da imzalattı...

1918’de biten I. Cihan Harbi, Çarlık Rusya’sını, Avusturya Macaristan İmparatorluğunu, Osmanlı İmparatorluğunu tasfiye etti.

1945’te biten II. Cihan Harbi, Soğuk Savaş dönemini başlattı.

1991’de ömrünü tamamlayan Soğuk Savaş Döneminden sonra, 21. Asrın başlarında Çok Kutuplu dünya ümidi doğdu.

Çarlık Rusya’sı yıkılırken yerine millî devlet kurulmadı. SSCB-Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği denen Marksist-Leninist ideolojik bir yapı ortaya çıktı.

Amerika, 4 Temmuz 1776 İstiklâl Beyânnâmesini yayınlamıştı. 1778’de anayasasını kabul etti. ABD/USA adı resmîleşti. 1776’da 13 eyaletle büyük devlet olma yoluna çıkmıştı. Eyalet sayısı, 1959’da 50’yi buldu.

Eğer;

Şu resmettiğimiz fikrî ve fiilî harita iyi tahlil edilirse şunlar görülecektir:

Putin Rusya’sı, yeniden iki kutup başı olmak istemektedir. Bu sebeple ABD, Körfez ve birçok Arap ülkesini yanına çektiği gibi Trump Amerika’sıyla "Orta Asya"yı da pençesine alma çabasındadır. Hem Rusya ve hem de Çin’i geriletme peşinde. Türkistan’dan sonra da Hindistan’ı hazırlayabilir.

Washington, DC’de bunlar olurken Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan’ın 8 Kasım’da Bakü Cumhurbaşkanı Sn. Aliyev ile birlikte Karabağ Zaferi kutlamalarında buluşmaları, bir şenlik gösterisi değildir.

Zamanın akışında ihmaller yaşadığımız takdirde Balkanlardan, Akdeniz’den, Körfezden, "Orta Doğu"dan ve Türkistan’dan kuşatılmış oluruz. Bu sebeple TD-Türk Devletleri Teşkilatı, silkinip kendine gelmeli ve olanca haşmetiyle yürümelidir.

Rakip çok, engel fazla.

Ümmet sahipsiz…

Azmin elinden bir şey kurtulamaz.

Türkistan’ı da Osmanlı Milletler Topluluğu coğrafyasını da kurtarma ve koruma zorundayız!..

Kosova-Kırım-Kıbrıs-Kerkük-Gazze-Sudan-Doğu Türkistan olmazsa olmaz varlıklarımızdır.

