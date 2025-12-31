Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ düştü. Çığ altında çobanların kalmış olabileceği yönünde ihbar alınırken, Vali Turan Ergün, AFAD ve ilgili kurum ekiplerinin olumsuz hava şartlarına rağmen bölgeye ulaşmak için çalışma başlattığını açıkladı.

Son dakika haberi... Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ meydana geldi.

"ÇIĞ ALTINDA ÇOBANLAR KALDI" İHBARI YAPILDI

Vali Turan Ergün, Zekeriya köyünde çığ meydana geldiğine yönelik ihbar aldıklarını belirterek, "Çığ altında çobanların kalmış olabileceği şeklinde bir ihbar var. Oraya ulaşmaya çalışıyor arkadaşlarımız." dedi.

Ekipler çığın meydana geldiği bölgeye ulaşmaya çalışıyor.

Bölgede hava şartlarının kötü olduğunu ifade eden Vali Ergün, AFAD ve diğer ilgili kurumların ekiplerinin bölgeye ulaşmaya çalıştığını vurguladı.

Ayrıntılar geliyor...

