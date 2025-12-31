Anadolu Ajansı • Artvin
Artvin'de çığ düştü, köyden gelen ihbar ekipleri alarma geçirdi!
Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ düştü. Çığ altında çobanların kalmış olabileceği yönünde ihbar alınırken, Vali Turan Ergün, AFAD ve ilgili kurum ekiplerinin olumsuz hava şartlarına rağmen bölgeye ulaşmak için çalışma başlattığını açıkladı.
Özetle
Kaydet
Gündem az önce
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ meydana geldi.
- Çığ altında çobanların kalmış olabileceği yönünde ihbar alındı.
- Vali Turan Ergün, ihbarı ve kurtarma çalışmalarını doğruladı.
- AFAD ve diğer ekipler, kötü hava şartları altında bölgeye ulaşmaya çalışıyor.
Son dakika haberi... Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ meydana geldi.
"ÇIĞ ALTINDA ÇOBANLAR KALDI" İHBARI YAPILDI
Vali Turan Ergün, Zekeriya köyünde çığ meydana geldiğine yönelik ihbar aldıklarını belirterek, "Çığ altında çobanların kalmış olabileceği şeklinde bir ihbar var. Oraya ulaşmaya çalışıyor arkadaşlarımız." dedi.
Bölgede hava şartlarının kötü olduğunu ifade eden Vali Ergün, AFAD ve diğer ilgili kurumların ekiplerinin bölgeye ulaşmaya çalıştığını vurguladı.
Ayrıntılar geliyor...
Bizi Takip Edin
YORUMLAR