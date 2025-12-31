Karabük’te etkisini gösteren kar yağışı sonrasında Safranbolu’da esnaf 10 saniyeyle facianın eşiğinden döndü. Kar birikintileri iş yerlerinin sundurmalarını çökertti. O anlar kameralara yansıdı.

Türkiye’de soğuk hava dalgası etkisini göstermeye devam ederken, Karabük’ün Safranbolu ilçesinde de yoğun kar yağışı etkisini gösterdi.

SANİYELERLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kar yağışının ardından sanayi sitesinde bulunan iş yerlerine ait sundurmalar çöktü. Çökmeden sadece 10 saniye önce dükkanına girmeye çalışan bir esnaf büyük faciadan döndü. Esnafın dükkana girmesine saniyeler kala sundurma çöktü.

Yürekleri ağza getiren o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Sitede çökme sonucu maddi hasar oluştu. ölümden dönen ve çatıları temizlediklerini söyleyen çayevi işletmecisi Ramazan Hamza, aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle çatıların yeniden karla dolduğunu belirtti.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kar yağışı ve fırtına riskinin artması nedeniyle Kastamonu’nun da aralarında bulunduğu 45 il için sarı kodlu uyarı yayımlamıştı. Yağışın birçok noktada karla karışık yağmur ve kar şeklinde ilerlemesinin beklendiği, kıyı şeritlerinde tablo daha çok sağanak yönünde olacağı bildirilmişti.

