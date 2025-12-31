Yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı Hatay'da da görüldü. Şehir merkezine 53 yıl sonra aralık ayında kar yağması sevinçle karşılandı. Antakya ve Defne ilçelerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay’da gece saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Şiddetli yağışla birlikte çevre beyaza bürünürken şehir merkezine 53 yıl aranın ardından aralık ayında kar yağması sevindirdi.

53 yıl sonra bir ilk yaşandı! Hatay bembeyaz oldu: 2 ilçede okullar tatil

Beyaz örtüden en çok çocuklar mutlu oldu. Kar yağışının tadını çıkarmak isteyen çocuklar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte soluğu sokakta aldı. Hazırlıksız yola çıkan araçlar ise zor anlar yaşadı. Kentte yağışlı havanın gün boyu devam etmesi bekleniyor.

10 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Öte yandan Antakya, Defne, Belen, İskenderun, Samandağ, Reyhanlı, Yayladağı, Altınözü, Hassa ve Arsuz ilçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamada eğitime bugün için ara verildiği, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

"ALLAH BEREKETİNİ EKSİK ETMESİN"

Hatay'a uzun yıllardır bu kadar yoğun kar yağmadığını ifade eden Mehmet Çelikyürek, "Sabah kar yağışını görünce eskilere gittim. Uzun zamandır bu şekilde kar yağmazdı. Şükürler olsun ki karı gördük. Allah bereketini eksik etmesin. Karı gördüğümde çok mutlu oldum. Umarım devam eder. Önceden hep dağlara yağardı ama aşağıya yağmazdı. Bugün her tarafa yağdı. Bu yıl kuraklık geçmişti. Su kaynaklarımız azalmıştı ama bu kar yağışları devam eder" diye konuştu.

