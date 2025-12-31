"Sert adam, yalnız adamdır!"

Habîb-i Acemî hazretlerine, bir gün bir genç gelip;

"Hocam, ben bir şeyi merak ediyorum" dedi.

"Neyi merak ediyorsun?"

"Allah beni seviyor mu?"

"Sen Allah’ı seviyor musun?"

"Vallâhi seviyorum hocam."

"Öyleyse O da seni seviyordur. Çünkü Allah seni sevmese, sen Onu sevemezsin.”

"Hikmeti ne hocam?"

"Sevgi yukarıdan gelir evlât. Baba evlâdını sevmezse, evlât onu sevemez. Hoca talebesini sevmezse, talebe hocasını sevemez" buyurdu.

● ● ●

Bir gün de bir gence “Evlâdım! İnsanların kaybettiğini bulmaya çalış!” buyurdu.

“O nedir ki, efendim?”

“Sevgi ve muhabbettir. Sertlikle bir yere varılamaz. Sert insan, yalnız adamdır, yalnız kalmaya mahkûmdur” buyurdu.

● ● ●

Bir gün sevdiklerine; “Haramlardan kaçınmak, iki türlüdür. Birinci kısmı, yalnız Allahü teâlânın hakkı olan günahlardan kaçınmaktır. İkinci kısmı, insanların hakları da bulunan günahlardan kaçınmaktır” buyurdu.

“Hangisi daha mühim efendim” dediklerinde;

“İkinci kısmı daha mühimdir. Zîra Hak teâlâ hiçbir şeye muhtâç değildir ve çok merhametlidir. Kullar ise pekçok şeye muhtâç oldukları gibi, cimridirler” buyurdu.

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...