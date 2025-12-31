Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR YAŞAM RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Abonelik
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

"Sert adam, yalnız adamdır!"

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
Kaydet
a- | +A

Habîb-i Acemî hazretlerine, bir gün bir genç gelip;

"Hocam, ben bir şeyi merak ediyorum" dedi.

"Neyi merak ediyorsun?"

"Allah beni seviyor mu?"

"Sen Allah’ı seviyor musun?"

"Vallâhi seviyorum hocam."

"Öyleyse O da seni seviyordur. Çünkü Allah seni sevmese, sen Onu sevemezsin.”

"Hikmeti ne hocam?"

"Sevgi yukarıdan gelir evlât. Baba evlâdını sevmezse, evlât onu sevemez. Hoca talebesini sevmezse, talebe hocasını sevemez" buyurdu.

● ● ●

Bir gün de bir gence “Evlâdım! İnsanların kaybettiğini bulmaya çalış!” buyurdu.

“O nedir ki, efendim?”

“Sevgi ve muhabbettir. Sertlikle bir yere varılamaz. Sert insan, yalnız adamdır, yalnız kalmaya mahkûmdur” buyurdu.

● ● ●

Bir gün sevdiklerine; “Haramlardan kaçınmak, iki türlüdür. Birinci kısmı, yalnız Allahü teâlânın hakkı olan günahlardan kaçınmaktır. İkinci kısmı, insanların hakları da bulunan günahlardan kaçınmaktır” buyurdu.

“Hangisi daha mühim efendim” dediklerinde;

“İkinci kısmı daha mühimdir. Zîra Hak teâlâ hiçbir şeye muhtâç değildir ve çok merhametlidir. Kullar ise pekçok şeye muhtâç oldukları gibi, cimridirler” buyurdu.

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
ÖNE ÇIKANLAR
Lobi baskısı tutmadı! F-35 satışında geri adım atılmadı
Lobi baskısı tutmadı! F-35 satışında geri adım atılmadı
Kaydet
Partideki muhalifler bastırdı, Özel geri adım attı: CHP İmamoğlu’na siper olamaz
Partideki muhalifler bastırdı, Özel geri adım attı: CHP İmamoğlu’na siper olamaz
Kaydet
Millî akıllı sayaçla kesinti azalacak! Vatandaş hiçbir bedel ödemeyecek
Millî akıllı sayaçla kesinti azalacak! Vatandaş hiçbir bedel ödemeyecek
Kaydet