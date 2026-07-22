“Sen yeter ki samimiyetle iste. Yüce Allah yardıma komutan değil komutanlar gönderir.”



Yıllar önce yaşadığım askerlik hatırama bugün de devam ediyorum... Bölük komutanıma “Hallederiz komutanım ama on gün izne ayrılmam lazım” dedim. Sonra da nasıl yapacağımı hiç bilmediğim bir işe giriştim.

İzmir Bölge Müdürümüze telefonla durumu anlattım. O bana baba dostum dönemin TGRT Genel Müdürü olan Resul Beyle konuşmamı söyledi.

Geleceğin Gölcük’ü olacak olan bu üsse komutanımın talebiyle TGRT vericisi kurmak istediğimizi yazdım. O yıllarda TGRT’de evliyaların hayatı ile ilgili dinî filmler ve “Huzura Doğru” programı yayınlanıyordu.

Birkaç gün sonra üzerinde koca bir çanak anten olan bir minibüs ile teknik ekip İzmir’den geldi. Onlara rehberlik ederek beraber vericilerin olduğu tepeye çıktık.

Kurulum sırasında ekipten bir arkadaşımız “Kaynak makinesi lazım” dedi. Çanak antenin çapı yaklaşık iki metre ve borularla yükseğe monte ediliyordu. Onlara sitemle “Bakın şehir merkezine 12 km uzaktayız ve dağların arasında bir askerî birlikteyiz. Şaka mı yapıyorsunuz? Her şeyi yanınızda getirecektiniz. Burası sanayi değil kaynak makinesini nereden bulacağız?” dedim.

“Ya Rabbi sen yardım et...” Birkaç dakika sonra bize doğru askerî bir cipin geldiğin gördüm. Yanımızda durdular. İçinde üç subay vardı. Lojman Yönetimi Başkanı Serdar Binbaşı, Oto Ulaştırma Bölük Komutanı İbrahim Yüzbaşı ve Hizmet Bölük Komutanı Mücahit Yüzbaşı. Araçtan indiler. “Burada ne yapıyorsunuz asteğmenim” dediler. “TGRT vericisi kuruyoruz komutanım” dedim. Tabii biraz da endişelendim, haberlerinin olup olmadığını bilmediğim için... İbrahim Yüzbaşı “bir ihtiyacınız var mı?” diye sorunca, teknik ekip “Kaynak makinesi lazım komutanım” dedi. Bu ihtiyacı da onların desteğiyle çözdük.

Kurulum bitip yayını vermeye başlayınca komutanıma telefon açtım. “Artık endişem yok Serdar Binbaşı, yanında iki yüzbaşıyla yardıma geldi" diye söyleyince çok sevindi. Serdar Binbaşı resmî izinleri halletmişti. Yıllar sonra Mehmet Üsteğmen'imi ziyaretine gittiğimde bana sevgiyle öyle bir sarıldı ki kemiklerimi kıracak sandım. Meğer gazetemize abone de olmuş. Sen yeter ki samimiyetle iste!.. Yüce Allah yardıma bir komutan değil komutanlar gönderir. Rabbime şükürler olsun.

Madenci-İzmir

Ünal Bolat'ın önceki yazıları...