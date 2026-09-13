İmâm-ı Busayrî ve Kasîde-i Bürde

İmâm-ı Busayrî hazretlerinin Resûlullah'a olan sevgisini anlatan en kıymetli şiiri Kasîde-i Bürde'dir.

İmâm-ı Busayrî hazretleri meşhur velîlerdendir. 1212 (H.609) senesinde Mısır'da Busayr şehrinde doğdu. 1295 (H.695) senesinde Mısır'da İskenderiyye şehrinde vefât etti. Ebü'l-Abbâs-ı Mürsî hazretlerinin talebesidir. Ebü'l-Abbâs Mürsî de, Ebü'l-Hasan-ı Şâzilî'nin talebesidir. İmâm-ı Busayrî, hadîs ilminde, hattâtlıkta ve bilhassa şiirde çok derin âlim idi. Resûlullah'a olan sevgisini, aşkını anlatan kasîdeleri vardır. En kıymetli kasîdesi ise, Kasîde-i Bürde'dir. Kasîde-i Bürde'den:



Selem ağaçlarının bulunduğu yerdeki,

Peygamber dostlarını yâd mı ağlatan seni?



Medîne rüzgârı mı, söyle seni ağlatan?

Gece çakan şimşek mi yoksa İdem dağından?



Gözlerine ne oldu, dur dedikçe akmakta?

Kendine gel dedikçe, kalbin coşup yanmakta?



Hazret-i Muhammed'in, kerem yağmurlarından,

Bir damla almak ister, bilcümle peygamberân.



Zâhirî ve bâtınî, rûhânî ve cismânî,

Varlıkların hepsinden O'dur Hakk'a sevgili.

Hudutsuzdur zâtının fazîlet ve kemâli,

Mümkün değil anlatmak, dil ile kemâlini.



Eğer Resûlullah'ın cümle mûcizeleri,

Büyüklüğünü dile getirebilse idi,



Mübârek isimleri anıldığı zamanda,

Hep çürümüş kemikler dirilirdi bir anda.



Tâkatımız üstünde, bize yük yüklemedi.

Baş ve göz üzeredir, emir ve nehiyleri.

Hakîkî değerini, anlatmaktan âciziz.

Bu yönüyle övmekten, yeğdir sükût etmemiz.





Peygamber Efendimiz, güneş gibidir bilin,

Ondan ziyâ bulmakta nücûm-ı resûllerin.



Allah O'nu ahlâkta, tezyîn edip yarattı.

Güzel huy, güler yüzle, bezemiştir zâtını.



Latîf yaratılmıştır gül ve çiçek misâli,

Parlak ve şereflidir, ayın on dördü gibi.

Himmetli ve gayretli o Nebî zaman kadar,

O'nun cömertliğinde, damladır okyanuslar.



Mübârek bedenini, kucaklayan toprağın,

Kokusu misk-ü anber gibi hoştur, inanın.



Ne mutlu o toprağı, koklayıp öpenlere,

O mübârek kokuyu sîneye çekenlere.



Arab olan olmayan, bilcümle insanların,

Efendisidir hem de, yüzü suyudur cihânın.

Kötülüğü yasaklar, emreder iyiliği,

Bir ilâhî emirdir, emir ve nehiyleri.



O Server, Rabbimizin öyle bir kuludur ki,

Her tehlike ânında, umulur şefâati.



O öyle bir Resûl ki, Allah'a ibâdete,

Çağırır insanları, O'na uyun elbette.



Hiç kopmayan sağlam bir ipe yapışmış gibi,

Emniyette hisseder, rahat bulur kendini.



İlâhî izin ver de âl ve Eshâbına da,

Onlara tâbi olan, ehl-i takvâlara da.



Rahmet bulutlarının, akması dâim olsun,

Halîm ve kerîm kullar, rahmetine kavuşsun.

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